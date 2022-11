Como hace siete años, madres, esposas, tías, hermanas e hijas pasarán los días vigilantes ante los montículos de tierra que saquen las retroexcavadoras en el lugar conocido como La Escombrera, ubicado en la comuna 13, San Javier. Allí empezaron este jueves 10 de noviembre, como ocurrió en 2015 pero en otro punto, las excavaciones para buscar pistas sobre víctimas de desaparición forzada que podrían ser sus familiares enterrados bajo toneladas de escombros que se han depositado a lo largo de los años. No hay certezas, pero sí mucha esperanza.

Recordaron que llevan casi 20 años pidiendo que esta labor se cumpla, pues las distintas operaciones armadas que tuvieron lugar en la comuna, como la Orión y la Mariscal, dejaron a muchos de sus seres queridos perdidos, luego de que los sacaran a la fuerza de sus casas, los bajaran de un bus o los interceptaran en una calle. Su lucha rindió un fruto en 2015, cuando en la administración de Aníbal Gaviria, junto a la Fiscalía y otras entidades definieron polígonos e hicieron algunas excavaciones, aunque no hallaron cuerpos.

Hoy el panorama no es sencillo, pero las víctimas celebran que se retomó la tarea. No es sencillo porque se trata de un terreno con características complejas, que ha cambiado a través de los años y donde se ha arrojado material incalculable, pues allí opera una empresa arenera. No obstante, desde 2020 la JEP decretó medidas cautelares en algunas zonas del sitio para evitar que se siguiera enterrando aún más la verdad.

¿Cómo es la primera fase?

El magistrado Gustavo Salazar, presidente de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, recordó que el polígono que se delimitó para las excavaciones nuevas fue definido con datos de las labores de 2015, testimonios de algunos exparamilitares e informes de las víctimas.