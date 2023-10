“Hemos tenido la fortuna de también de haber gobernado la ciudad de Medellín, yo fui Secretario de Gobierno de Medellín, Alcalde encargado, también he trabajado en el Gobierno Nacional, por eso queremos dar un paso para que a Antioquia le vaya bien”, expresó Restrepo en Candidatos en la Redacción, una alianza de entrevistas entre Noticias RCN y EL COLOMBIANO con la que buscamos conocer a fondo y de forma descomplicada a algunos de los candidatos de cara a las elecciones del próximo domingo 29 de octubre.

Quintero renunció a su cargo para unirse a su campaña y a la de Juan Carlos Upegui a la alcaldía de Medellín y cuestionado por eso, de que en caso de llegar a la Gobernación luego renuncie, el candidato respondió con un no algo condicionado.

“No lo voy a hacer porque no estaría nada en juego (...) Yo no renunciaría desde que no esté en juego como el futuro de un departamento o de una ciudad”, sostuvo Restrepo.