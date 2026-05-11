No era una simple ‘casita’: Policía desmantela un laboratorio clandestino de droga en Medellín

En el corregimiento Altavista de Medellín, en el sector Jardín, la Policía Metropolitana ubicó y desmanteló un laboratorio clandestino donde se procesaba cocaína y anfetaminas, las cuales eran distribuidas en diferentes sectores de la capital antioqueña.

Según versiones de las autoridades, diariamente en este sitio se procesaban cerca de 2.000 dosis de cocaína y 50 kilogramos de anfetaminas, y de allí salían “a domicilio” a Belén, Altavista, Provenza, Parque Lleras y al Parque de El Poblado.

En medio de la inspección, se logró la incautación de más de 114 kilogramos de droga. Producto de esta actividad criminal y de acuerdo con la Policía, el grupo delincuencial a cargo de este laboratorio obtenía rentas ilícitas de casi $70 millones diarios.

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Además de la droga decomisada, se encontraron hornos artesanales, mezcladores químicos, ácido sulfúrico, soda cáustica y otros elementos.

Precisamente, durante el operativo, fue capturada una mujer de 36 años de edad señalada de participar en la producción y distribución de estupefacientes para la estructura criminal ‘Los Chivos’, que tiene injerencia en esta zona de Medellín y que presuntamente estaría encargada del manejo de este laboratorio clandestino.

Las autoridades señalaron que la detenida sería la compañera sentimental de alias ‘Ratón’, presunto cabecilla de Los Chivos y vinculado a esta actividad ilegal. Una vez notó la presencia de la policía, huyó del lugar.

“El laboratorio intentaba pasar desapercibido al estar al interior de una vivienda rural, y al parecer era una simple casa campesina, pero no fue así. Por eso hemos priorizado la lucha contra el tráfico de estupefacientes, y no se trata de ir a las casas de vicio ni tampoco capturar solo al jíbaro; también es importante fortalecer las campañas de prevención de consumo de las drogas”, dijo Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad del Distrito.

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Este año ya se había ubicado y destruido otro laboratorio clandestino de droga, también y según la Policía, perteneciente a ‘Los Chivos’, por lo que ya es el segundo golpe a esta estructura criminal en menos de 6 meses.

“En Medellín seguimos avanzando con autoridad, inteligencia y control territorial para cerrarles todos los espacios a las estructuras criminales. Cada laboratorio destruido representa menos droga en las calles y menos recursos para las organizaciones delincuenciales”, agregó el funcionario.

La mujer capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes y se llevará a cabo su judicialización. A la par, continúa la búsqueda de alias ‘Ratón’, el supuesto líder de toda esta organización delictiva.