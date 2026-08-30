Esneider Alcaraz: el músico ciego de San Pedro de los Milagros que toca guitarra, requinto, tiple y más

Esneider Alcaraz vive en el casco urbano de San Pedro de los Milagros, en un apartamento pequeño, junto a su mamá. Se mueve con facilidad por la casa, con un bastón o con las manos como guía, pero cuando su madre insiste en llevarlo del brazo, él acepta sin objetar, casi por costumbre cariñosa.

Usa siempre gafas negras. Detrás de ellas, sus ojos no ven, pero sus gestos traslucen a través del cristal oscuro: una ceja que se levanta, un parpadeo que acompaña la risa. Mueve las manos todo el tiempo, no con ansiedad ni con manía, sino con una regularidad casi musical, como si incluso en reposo estuvieran buscando algo para tocar.

Esneider nació con ceguera total hace 33 años. Llegó al municipio de San Pedro a los tres años, con su familia, y ahí se ha quedado desde entonces. Hizo toda su primaria y su bachillerato en ese mismo pueblo, cuando era mucho más pequeño de lo que es hoy.

En esa época, nadie sabía cómo enseñarle a leer, escribir, sumar o restar a un niño ciego. Tocaron puertas en escuelas y recibieron la misma respuesta: no sabemos cómo. Solo cuando la Secretaría de Educación los remitió a la Escuela Padre Roberto Arroyave —hoy convertida en colegio con bachillerato— alguien se animó a intentarlo. “Ensayemos a ver qué pasa”, recuerda que dijo la rectora.

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Su profesora, sin ninguna formación especializada, improvisó con plastilina, arcilla, lentejas y granos, cualquier cosa palpable, dibujos y conteos hechos a puro tacto.

El braille llegó después, y fue por una cadena de casualidades que Esneider recuerda con precisión: una profesora de apoyo de la escuela Gabriela sabía que existía el sistema, y sabía además de una vecina del barrio Belén, en el mismo San Pedro, que también tenía discapacidad visual y lo había aprendido en el antiguo Instituto Nacional para Ciegos (INCI), cuando esa entidad todavía tenía sede en Medellín.

Con ella, Esneider aprendió primero las vocales, luego el abecedario, después los números, hasta juntar palabras completas. Aprendió también la mecánica exacta del sistema: en la regleta se escribe de derecha a izquierda y se lee de izquierda a derecha, porque hay que voltear la hoja para que los puntos queden hacia arriba —algo que hoy, con impresoras braille o con la máquina Perkins, ya no es necesario hacer.

Esas mismas manos que aprendieron a leer punto por punto son las que, casi al mismo tiempo, empezaron a rasgar una guitarra mucho más grande que él. Se la regaló un señor que llegó de visita a la finca donde vivía su familia, cuando Esneider tenía apenas cinco o seis años. “Esa vaina la veía muy grande y yo no era capaz con ella. No sabía ni cómo se cogía”, recuerda.

La ponía sobre la cama o el mueble y ahí, acostado o de pie junto a ella, tocaba sin saber qué estaba haciendo. “No sabía qué es esta vaina. Pero eso sonaba, pues”. No tuvo la oportunidad de ir a una escuela de música, así que aprendió al oído y a puro ensayo, experimentando cómo sonaban las cuerdas.