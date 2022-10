Larga negociación

El nudo de esta historia sucedió hace unos meses. Desde que el actual alcalde de Itagüí, José Fernando Escobar, se posesionó en el cargo, el Municipio se acercó al artista para hablar de una donación de su obra. Al comienzo se habló de 116 piezas y de que el trato era que 50 de ellas eran donadas y la administración adquiría el restante.

Así quedaron las cosas, pero la negociación tardó casi tres años en concretarse. El desentendido radicó en la cantidad de piezas. Salvador explica que el Municipio le pidió bajar la cantidad de obras. Es decir, ya no serían las 116 del comienzo. “No es un asunto económico, porque la plata no me importa. Al final quedamos en que yo dono el 70% y ellos ponen el 30 restante. Lo que pasa es que yo no puedo reducir tanto la obra”, comenta el artista.

Su argumento radica en que si la obra se exhibe incompleta, el público no podrá entenderla en su totalidad. Al final tuvo que resignar algunas para hacer el trato con la Alcaldía, porque no estaba dispuesto a que quedaran vacíos: “ Yo no me puedo arriesgar a estas alturas a hacer algo incompleto. Lo que quiero es que la gente entienda la obra en su totalidad, que es compleja, y que así sea de disfrute para la gente. Lo importante es que haya muestras de todas las épocas, de una carrera tan larga como la mía”.

La intención de la Alcaldía es exponer las obras de Salvador Arango, nacido en Itagüí en 1944, en el nuevo Centro Cultural Caribe, un espacio que se concibió durante la administración anterior como una manera de fomentar el arte y la cultura. Por su importancia y la envergadura de su obra, la administración ideó una sala en la que se exponga de manera permanente la obra de Arango.

Hernán Sánchez, gerente del Instituto de Cultura Recreación y Deporte de Itagüí, precisa que en el Caribe habrá dos zonas de museografía. Una de ellas estará dedicada a Eladio Vélez, el pintor itagüiseño nacido a finales del siglo XIX. La otra sala es la que contendrá la obra de Salvador Arango.

Ese tire y afloje tuvo en vilo la donación de las obras y la creación de la sala exclusiva de Salvador Arango. El artista, por ejemplo, ha dicho que no está dispuesto a sacrificar su secuencia de músicos, que es uno de sus trabajos más recientes. Hoy están en su casa esperando a que se defina algo entre la Alcaldía y su creador.

Son, en total, doce piezas fundidas que hacen honor a la música. Todos tienen un elemento en común: un taburete. Pianistas, trompetistas y saxofonistas se apoyan sobre un pequeño banco mientras, con caras vívidas, de placer o dolor, tocan sus instrumentos. El elemento que los aglutina a todos, el taburete, no es un asunto menor. Es un homenaje a la silla que el artista ha utilizado durante más de 40 años. “Toda mi vida he trabajado sobre una silla, desde la mañana, dándoles forma a mis obras. Es donde he desarrollado mi carrera artística”, comenta.

Mientras se redactaba esta nota hubo humo blanco. Luego de varios meses de negociación, se llegó al número mágico: 88. Esa cantidad de obras, más unas fotografías de las monumentales, serán expuestas en Itagüí.