Esas plazas de barrio que hoy están lejos del “encuentro”

Lo público evoluciona

Una ciudad es un asentamiento humano de extraños que tienen probabilidad de encontrarse. Así la define el sociólogo estadounidense Richard Sennet. Y un encuentro de extraños no es como una reunión de familiares o amigos. Con el desconocido no hay antecedentes, no hay nada en qué basarse, no hay un punto que retomar para seguir. Con los extraños no tiene que haber una intención de seguir. Al terminar, es posible que cada quien continúe su camino, como un desconocido para el otro.

Zygmunt Bauman, un reconocido filósofo polaco, define de hecho este particular cruce como un “desencuentro”. Allí donde pasa, sucede algo maravilloso que no es posible en esferas íntimas como la familia o la amistad. Entre desconocidos, cada quien asume un papel anónimo. Sin un rol determinado, el anónimo es aún así reconocido y respetado por los demás.

El desencuentro es lo que se ha llamado vida pública, y allí donde pasa, lo que hemos entendido como espacio público en la actualidad. Un lugar, dice el profesor Montoya, donde se despliegan nuestras formas de relacionamiento, de convivencia y diálogo con la diferencia.

La expansión de urbes como Medellín se ha desarrollado con rapidez y complejidad desde la antigua plaza española. A pesar de que el ordenamiento heredado sigue presente en los parques barriales más antiguos como los de Boston, Belén, y casi la mayoría de plazas centrales, esta explicación se ha quedado corta para entender la nueva ciudad. La académica María Teresa Uribe explicaba con mayor claridad el dilema, en una ponencia titulada De la urbe a la polis: la construcción de ciudadanía.

“En Colombia hemos construido de una manera fragmentada y espontánea urbes. Pero no logramos aún construir polis, es decir, nuestras ciudades, nuestro mundo urbano presenta débiles y desdibujadas dimensiones públicas”. Y es que aunque la ciudad construye año tras años kilómetros de senderos, parques y aceras, no todos ellos logran cumplir una función pública.