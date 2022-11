Cabe recordar que el pasado 23 de junio el cierre de la licitación ya había sido ampliado hasta el 27 de julio; luego se amplió al 17 de agosto; luego al 14 de octubre; luego al 4 de noviembre y ahora hasta el 7 de diciembre.

Tal como lo ha venido contando EL COLOMBIANO, este proceso ha estado marcado por múltiples dudas e incertidumbres, que van desde los problemas para asegurar las obras finales y los riesgos que un cambio de constructores implica para la estabilidad del proyecto.

Inicialmente a este proceso se habían inscrito 10 empresas, identificadas como Yellow River Co Ltd., Schrader Camargo Ingenieros Asociados, Ingema S.A., Mincivil S.A., Termotécnica Coindustrial S.A.S., Sinohydro Bureau & Co Ltd Sucursal Colombia, Civilec Ltd, Coninsa Ramon H. S.A., Serviminas S.A.S. Y 4 Towers S.A.S.

Según se ha conocido, de esa lista inicial solamente se mantienen siete empresas, luego de que EPM admitiera que tres se retiraron, sin especificar sus nombres.