“Los antioqueños viven mejor desde que Petro es presidente”: Verónica Estrada, candidata a la Cámara por Antioquia

Pocos la conocen, pero es muy probable que Verónica Estrada ocupe una silla en la Cámara de Representantes en representación de Antioquia el próximo 20 de julio. En la consulta previa del Pacto Histórico de octubre pasado sacó sorpresivamente 7.125 votos que le alcanzaron para ocupar el segundo lugar de la lista de candidatos del Pacto Histórico en el departamento, por encima de hombres y mujeres con experiencia en la política y reconocimiento en los movimientos de izquierda en el departamento.
Algunos en el partido señalan su inesperado éxito con maquinaria política, pero ella se defiende diciendo que los consiguió uno a uno recorriendo las veredas del Bajo Cauca antioqueño.
Dice que de llegar al Congreso trabajará por los mineros y los campesinos de Antioquia y defiende a capa y espada la gestión del presidente Petro. Asegura que la salud y la seguridad van mejor que antes, y sobre el exalcalde Daniel Quintero dice que es “un hombre resiliente”.