“Colombia después de Petro va a quedar como Medellín después de Quintero: Simón Molina, candidato a la Cámara por Antioquia

Simón Molina, exconcejal de Medellín durante dos periodos por el Centro Democrático, busca ahora llegar a la Cámara de Representantes por Antioquia de la mano de Federico Gutiérrez, de quien fue secretario Privado hasta marzo del 2025, cuando renunció para empezar a trabajar en su aspiración.
Este administrador ambiental fue subsecretario de Planeación Ambiental y luego de Servicios Públicos durante la alcaldía de Aníbal Gaviria en Medellín.
Dice que los antioqueños están actualmente mal representados en el Congreso, que la mayoría de congresistas son petristas en Bogotá y antipetristas en Antioquia, que trabajará por que haya más recursos para la seguridad y menos impuestos para los empresarios. Explica el porqué de su apoyo a Abelardo de la Espriella y no a Paloma Valencia.