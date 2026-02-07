“Las reformas tributarias también pueden ser para rebajar impuestos”: Federico Hoyos, candidato a la Cámara por Antioquia

Federico Hoyos, quien ya fue representante a la Cámara por Antioquia entre 2014 y 2018, busca de nuevo llegar al Congreso, dice, para rebajar los impuestos a las empresas, eliminar tributos como el impuesto saludable e impulsar el uso de la inteligencia artificial para reducir el tamaño del Estado.
Politólogo y con una maestría en Gobierno y Políticas Públicas, dice que Colombia debe tomar como ejemplo las medidas económicas que ha tomado el presidente Milei en Argentina, y asegura que Colombia, y especialmente Antioquia, tiene una oportunidad única de crecimiento económico a partir de la caída del régimen de Maduro en Venezuela.
Tras su primer paso por el Congreso, Hoyos se convirtió en embajador de Colombia en Canadá y luego regresó para ser uno de los altos consejeros del entonces presidente Iván Duque.