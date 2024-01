“Esto no es una declaración de independencia con respecto a Colombia. Los antioqueños somos muy regionalistas, pero amamos este país. Eso no quiere decir que dejemos de dar esta discusión que tanto necesita el país, que es absolutamente centralizado. No piensa en las regiones, todo se quiere resolver desde Bogotá y con la excusa de la pobreza o la inequidad que existe en Chocó, en la Amazonía, quieren evitar el debate. El debate hay que darlo porque los departamentos, que son nuestro nivel intermedio de gobierno, quedaron muy mal financiados en la Constitución del 91, al punto que se quedaron sin con qué financiar las exigencias del territorio ni atender la necesidades”.

En 2022 mandamos $30 billones y nos devolvieron $5 billones para atender 123 municipios y dos distritos, al departamento y los casos de salud, educación, saneamiento básico, recreación, cultura y deporte. En educación, las transferencias del Sistema de Participaciones se van en pagos de salarios de maestros; y en salud, en el aseguramiento de la población más pobre a través del régimen subsidiado. Queda muy poco espacio para pensar en otras cosas”.

¿Cuál sería el argumento para quienes reclaman que la autonomía dejaría a la Guajira, al Chocó sin presupuesto si Antioquia, Valle o Cundinamarca se quedan con esos recursos?

“Lo que estamos planteando es agregarle al artículo 298 de la Constitución dos líneas que recen así: solo los departamentos podrán gravar la renta y el patrimonio de las personas y de las empresas de su territorio. Los departamentos podrían fijar las tarifas y las bases gravables de sus tributos y la Dian, con fundamento en eso, les regresa a los departamentos lo que recauda”.

¿De esos $30 billones cuánto quedarían en Antioquia?

“Entre $3 y $15 billones, 27 de 32 departamentos verían, bajo este esquema, duplicar sus ingresos. Tenemos que pensar la forma en que compensamos a Guainía, a Putumayo, Amazonas, San Andrés y al Chocó. Así como existe el pago por servicios ambientales a un campesino porque protege el bosque, se le podría pagar como país o como regiones, de una bolsa que en conjunto armemos, a esos departamentos por seguir siendo los pulmones para Colombia”.

¿Cuánto podría subir el presupuesto anual de Antioquia?

“Se podría más que duplicar porque hoy el presupuesto es de $6 billones, pero con una rigidez tan asombrosa como esta: de libre destinación real hoy sólo contamos este año con cerca de $200.000 millones, yo disponía de más recursos para invertir en la gente cuando era alcalde de Rionegro que ahora como gobernador de Antioquia”.

¿Qué sigue ahora?

“El único camino que tenemos es el referendo, es decir, ir al constituyente primario, apelar a la gente con la refrendación popular. Eso implica tener un comité promotor que no puede ser superior a las 9 personas, estamos buscando que tenga representación de género, de opinión de regiones y también de trabajo político, porque hay que salir a recoger 4 millones de firmas para que tengamos 2 millones válidas y después motivar a cerca de 10 millones para que salgan a refrendar ese cambio sustancial en la Constitución. Espero en la primera semana de febrero poder anunciar los integrantes del comité promotor. Eso implica un trámite en la Registraduría para tener las planillas y salir a recoger las firmas”.

¿Y lo va a mover usted solo o ha tenido conversaciones o alianzas con otros gobernadores?

“A ellos les gusta, pero son temerosos de entrar en esa contradicción con el gobierno nacional. Estoy seguro que en muchos encontraré un apoyo importante, pero también he visto voces muy empáticas con la propuesta en el Congreso. Hay un senador del Partido Verde, que fue gobernador de Caldas, Guillo Echeverri, quien de tiempo atrás ha manifestado complacencias con el tema.

No propiamente con este asunto fiscal, pero sí en la línea de la autonomía para las regiones. Eduardo Verano de la Rosa ha sido una voz muy importante y un referente en ese tema. A varios exministros de Hacienda que les he tocado el tema les gusta mucho porque implicaría un cambio no solo en la forma de financiar los territorios muy diferente, sino que implica una cosa muy importante y es lo que los gringos llaman el fiscal competition, la competencia entre unidades territoriales para transformar territorios”.

Además tendría un impacto en la política y en la manera de ejercerla, porque el centro ha promovido, sin querer, cierta corrupción en las regiones porque a los gobernadores les toca ir a Bogotá a pedir.

“Toca un tema esencial. Cuando la gente siente que el nivel de desarrollo que se provee en su territorio nace de su esfuerzo tributario, se cuidan de elegir mejor. Con excepciones como las que vivió Bogotá con los Moreno o como la que nos tocó en Medellín, por lo general hay más ruido de corrupción en los departamentos que en las ciudades intermedias y grandes de Colombia. Porque buena parte del esfuerzo fiscal de esos territorios lo hacen los ciudadanos. En cambio, los departamentos son altamente dependientes de las transferencias de la Nación. Y muchos ciudadanos sienten que lo que pase o deje de pasar allí es porque otro lo trae, pero no porque ellos lo pagan y entonces les vale lo mismo 5 que 80, con contadas excepciones. En cambio, si el esfuerzo tributario financia el nivel de desarrollo, la gente estoy seguro que elegirá mejor”.

¿Qué le responde al Presidente que en un trino dijo que la propuesta de autonomía era generadora de violencia?

“Al presidente le gusta invocar, no sé por qué, el tema de la guerra por cualquier cosa. Esa fue puntualmente la palabra que él utilizó. Los tributos existen para distribuir riqueza entre personas y entre regiones, y aquí el encargado de distribuir la riqueza no será la Nación, porque lo ha hecho muy mal a lo largo de la historia. Él ponía un ejemplo que no era, porque decía que toda la plata que tributa Antioquia quedaría en Medellín, y Medellín no es el único contribuyente que tiene Antioquia, eso iría a una gran bolsa para que el departamento lo redistribuya. Nos quejamos mucho como antioqueños del centralismo que hay en Bogotá, pero también a un alcalde o un campesino le parece igual de lejano lo que nosotros representamos aquí en la ciudad”.

¿Va a incluir otro elemento en el referendo para avanzar hacia unos estados regionales?

“Las actuaciones del gobierno central han dado para pensar en que deberían ser otras competencias las que se trasladen a un nivel intermedio. Mucha gente ha escrito con ilusión y se ha pronunciado con mucha esperanza sobre ese tema, pero si se carga el referendo de otras disposiciones se corre el riesgo de perderlo. Ya explicar un solo tema de por sí es difícil y creo que lo mejor es solamente tener este tema”.

¿Usted ha sentido de verdad que el gobierno de Gustavo Petro está tomando decisiones que van en contra de Antioquia por el hecho de ser Antioquia?

“Es triste decir eso, pero yo siento que sí y no solo de ahora, no es solo porque yo esté en el Gobierno. Yo pienso que lo que aconteció el año pasado con quitarnos la delegación sobre los cuatro proyectos mineros más importantes fue muestra de eso. Después, cuando intervino sin razón Comfenalco, cuando tomó la decisión de intervenir a Savia Salud. Cuando ya nos quita el año pasado la delegación minera con una lógica muy curiosa y es que se cree que desde un escritorio en Bogotá se van a tener mejores y mayores posibilidades de controlar un título minero o hacer fiscalización a la minería. Si ya era difícil hacerla desde acá, pues tanto o más será desde Bogotá. También deja sin financiación las autopistas de la montaña, que pareciera haber dogma y resentimiento detrás de eso, que no debiera ser así, porque él es el presidente de todos”.

¿Cómo va esa liposucción que anunció de la gobernación?

“Bien, hemos tomado unas medidas muy sencillas pero muy significativas porque cada peso importa. Cancelamos planes de celulares, estamos racionalizando la flota de vehículos, solo ocupamos el 60% de los cargos de libre nombramiento y remoción. Siento que esa no es la estructura que necesitan los antioqueños para mejorar su vida.

Cada gobernador le fue colgando como una bolita a un arbolito de Navidad y cuando uno mira en su conjunto, son dependencias que compiten en operatividad con los municipios. Aún sin ir a la Asamblea, podríamos tener ahorros cercanos a los $50.000 millones por año. Cuando la Asamblea nos dé la autorización para hacerlo, que es básicamente pedir unas facultades, podemos multiplicar por tres o por más ese ahorro que iría, por ejemplo, a comprarles pensiones vitalicias a los mayores que envejecieron empobrecidos”.