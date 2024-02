“En general la empresa es muy saludable financieramente, con una expectativa de crecimiento para este año. Sabemos que este es un año en el que la situación económica del país puede que no sea la mejor, los expertos dicen que el crecimiento no será superior al 1%, por lo que probablemente eso nos afectará. Pero desde la fábrica vamos a hacer el mayor esfuerzo para que la empresa siga creciendo a buen ritmo. El año pasado el crecimiento de la fábrica se dio mayoritariamente con el aguardiente, que representa actualmente el 93% del portafolio de la fábrica y el ron el 7%. Nosotros tenemos unos productos que lanzamos a finales del año pasado como Hidratao y Pink, que es un licor de ron. Hidratao se ha movido bien, ha sido exitoso, y este año lo vamos a fortalecer mucho más, creemos que podemos vender hasta 2 millones de botellas, el año pasado fueron un poco más de 200.000.

A finales del año pasado, la FLA tuvo que hacerle frente a una reclamación que hizo la Industria Licorera de Caldas luego del lanzamiento del aguardiente amarillo, por propiedad intelectual. ¿En qué va esa disputa?

“En el caso del Aguardiente Real 24 la fábrica el año anterior fue notificada de un fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio en el que nos obligó a retirar el producto del mercado. Nosotros, pese que tenemos la certeza de que en ningún momento se copió el Aguardiente Amarillo de Manzanares, aceptamos la indicación de la SIC, que nos dice que debemos distar de la presentación del Aguardiente Amarillo de Manzanares y por ende estamos haciendo los cambios para que ese producto se lance rápidamente. En poco menos de un mes tendremos ese producto en el mercado, de manera que podemos dar esa noticia. Estamos esperando que salga a finales de este mes”.

¿Y en que va el proceso que se inició contra la Industria Licorera de Caldas por publicada engañosa con el ron?

“Eso fue una decisión que la administración anterior tomó. Yo soy una persona que me gusta trabajar por la industria y creo que hay que llegar a consensos. Estas empresas, tanto la Caldas como la de Antioquia, son estatales. Aquí flaco favor le hacemos al sector presentándonos demandas, porque finalmente son recursos públicos y lo que nosotros tenemos que hacer es protegerlos. Ya he tenido conversaciones con el gerente de la Industria Licorera de Caldas, le he manifestado el interés en avanzar esos procesos y dejar atrás las diferencias que han existido y que como industria trabajemos para el mismo lado. De esta manera no creo que vayamos a persistir en esta lucha jurídica”.