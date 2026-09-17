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Plan de reconstrucción en Antioquia ya ha repartido más de 1.800 toneladas de materiales

Los esfuerzos se concentran por ahora en 20 municipios, en su mayoría del Suroeste antioqueño y el Oriente, las dos regiones más golpeadas por el terremoto.

  • Los primeros despachos de materiales para la reconstrucción han llegado a los municipios de Abejorral, Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Jardín, Salgar, Tarso, Hispania, Caramanta, Pueblorrico, Ebéjico, Valparaíso, Anzá, Sonsón, Armenia, Heliconia, Urrao, Betulia, Santa Rosa de Osos y San Luis. FOTO: Cortesía Gobernación de Antioquia
    Los primeros despachos de materiales para la reconstrucción han llegado a los municipios de Abejorral, Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Jardín, Salgar, Tarso, Hispania, Caramanta, Pueblorrico, Ebéjico, Valparaíso, Anzá, Sonsón, Armenia, Heliconia, Urrao, Betulia, Santa Rosa de Osos y San Luis. FOTO: Cortesía Gobernación de Antioquia
El Colombiano
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hace 43 minutos
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Más de 1.873 toneladas de materiales han sido distribuidas en Antioquia como parte del plan de reconstrucción tras el terremoto que sacudió al país en agosto pasado.

El dato fue entregado este miércoles por la Gobernación de Antioquia, que rindió un nuevo balance del avance de ese programa, en el que el departamento, los municipios, el sector privado y la ciudadanía han unido sus fuerzas.

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El grueso de las ayudas para la reconstrucción se está enfocando por ahora en los 20 municipios que más se vieron afectados.

La Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia (Viva), entidad que lidera la entrega de los materiales, precisó que los municipios beneficiados inicialmente son Abejorral, Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Jardín, Salgar, Tarso, Hispania, Caramanta, Pueblorrico, Ebéjico, Valparaíso, Anzá, Sonsón, Armenia, Heliconia, Urrao, Betulia, Santa Rosa de Osos y San Luis.

Carlos Mario Zuluaga Gómez, gerente de Viva, explicó que esta estrategia consiste en que mientras el Departamento garantiza la entrega de materiales a los municipios más afectados, las administraciones locales se encargan de entregarlos a las zonas afectadas y a su vez contratar la mano de obra.

“Lo más importante es que los municipios están haciendo la tarea, con su mano de obra y el apoyo de las comunidades. Esperamos que desde las instancias municipales aceleren la entrega de materiales y la contratación de la mano de obra. Muchos municipios, sobre todo en el Suroeste, ya lo han logrado”, expresó el funcionario.

Lea también: Así se levanta Colombia a un mes del terremoto: 498 municipios siguen afectados

La Gobernación anticipó que en los próximos días se planea enviar nuevos materiales a los municipios de La Pintada, Cocorná y Nariño, tales como sacos de cemento, varillas de acero, tejas, largueros de madera y ladrillos.

Desde municipios como Jardín, ubicado en el Suroeste antioqueño, la administración municipal destacó el avance del programa y el éxito de los esfuerzos por llegar a los rincones más afectados.

Además de la estrategia del banco de materiales, en Antioquia también avanzan otros esfuerzos conjuntos tras el terremoto, como la reconstrucción completa de 75 casas colapsadas el pasado 10 de agosto.

Este último esfuerzo es liderado por instituciones como el Comité Departamental de Cafeteros, Corantioquia, Grupo Argos y Comfama.

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