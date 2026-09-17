Plan de reconstrucción en Antioquia ya ha repartido más de 1.800 toneladas de materiales

Más de 1.873 toneladas de materiales han sido distribuidas en Antioquia como parte del plan de reconstrucción tras el terremoto que sacudió al país en agosto pasado.

El dato fue entregado este miércoles por la Gobernación de Antioquia, que rindió un nuevo balance del avance de ese programa, en el que el departamento, los municipios, el sector privado y la ciudadanía han unido sus fuerzas.

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El grueso de las ayudas para la reconstrucción se está enfocando por ahora en los 20 municipios que más se vieron afectados.

La Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia (Viva), entidad que lidera la entrega de los materiales, precisó que los municipios beneficiados inicialmente son Abejorral, Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Jardín, Salgar, Tarso, Hispania, Caramanta, Pueblorrico, Ebéjico, Valparaíso, Anzá, Sonsón, Armenia, Heliconia, Urrao, Betulia, Santa Rosa de Osos y San Luis.