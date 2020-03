Largas filas en puntos Gana de la ciudad por reclamo de subsidios

Las ventanillas repletas y una tremenda aglomeración de personas con tapabocas, en su mayoría adultos mayores, fue lo que encontró este miércoles María Eugenia Zapata, habitante del sector de San Blas de Manrique, cuando salió a despachar un giro de emergencia en el punto Gana más cercano a su residencia.

La fila de personas, cuenta Zapata, le daba la vuelta a varias cuadras. No era solo en este lugar, puesto que en otros locales de Gana en Medellín — como la sede principal de Santo Domingo Savio en (la comuna 1) o la ubicada en el parque Gaitán de Manrique— también se vieron afectados por las congestiones.

“Me paro yo al ver a esos abuelitos apeñuscados, llegué y les hablé. Les decía que guardaran la distancia, que esto no era un juego, pero no me hacían caso”, comentó Zapata.

La alta demanda en estos puntos de despacho de giros y subsidios aumentó en los últimos días a pesar de que, debido a la emergencia sanitaria por la covid-19, no están disponibles ningún tipo de sorteos, juegos o lotería. Sin embargo, tal como lo anunció el Gobierno Nacional, a partir de este miércoles 25 de marzo inició la entrega del subsidio de Colombia Mayor a cerca de 1’159.948 personas mayores de 70 años en el país.

“La fila estaba bastante larga, pero al menos avanzaba rápido”, dijo Luna Fernández, quien visitó un punto Gana del sector de Guayabal, al frente del parque de Cristo Rey.

El Ministerio del Trabajo agregó, en un boletín a medios de comunicación, que desde este miércoles se está entregando el pago de $80.000 correspondiente a marzo a los beneficiarios de Colombia Mayor. Lo asignado por los meses de abril y mayo, o sea, $160.000, se entregarán como pago excepcional desde el lunes 6 de abril.

“Para el proceso de pago, tanto del subsidio como de la compensación y con el fin de evitar desplazamientos innecesarios, concentraciones en los sitios de pago y largas filas, se recomienda a las alcaldías municipales establecer cronogramas especiales y definir estrategias, dentro de sus competencias, para distribuir a los adultos mayores, ya sea por nombre/apellido, número de cédula, edad o lugar de residencia”, precisó el Ministerio del Trabajo.

Zapata, por su parte, contó que al ver la fila le consultó a los encargados del punto Gana de Manrique sobre alguna estrategia vigente para entregar estos subsidios de manera más segura para los adultos mayores. Sin embargo, dice, no obtuvo una respuesta.