Encuentran rastros de los primeros pobladores de América en una caverna de Río Claro

El vigilante de una reserva natural privada hacía su ronda habitual en pleno cañón de Río Claro, Magdalena Medio antioqueño, cuando el calor de ese sofocante bosque húmedo lo llevó a buscar refugio en la entrada de una formación rocosa que los lugareños conocían de tiempo atrás. Al internarse unos pasos, notó entre la hojarasca fragmentos que no eran piedras comunes: trozos de vasijas de cerámica quebrados, con bordes trabajados e incisiones ajenas al entorno natural.
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