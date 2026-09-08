¿Vive en Guarne? Ojo: no recogerán su basura si la saca el día equivocado o la separa mal

En Guarne, Antioquia, sacar la basura el día equivocado puede significar que la bolsa se quede en la calle. La Alcaldía comenzó una nueva estrategia de control para reforzar la separación de residuos desde la fuente y evitar que las bolsas sean depositadas antes de tiempo o mezclando materiales que tienen días diferentes de recolección.
La medida funciona de una manera sencilla: los operarios identifican las bolsas que no corresponden al residuo programado para ese día y les ponen un sticker de advertencia. La instrucción para el usuario es retirar la bolsa de la vía y llevarla a su casa para sacarla en la jornada que corresponda.