¿Vive en Guarne? Ojo: no recogerán su basura si la saca el día equivocado o la separa mal

En Guarne, Antioquia, sacar la basura el día equivocado puede significar que la bolsa se quede en la calle. La Alcaldía comenzó una nueva estrategia de control para reforzar la separación de residuos desde la fuente y evitar que las bolsas sean depositadas antes de tiempo o mezclando materiales que tienen días diferentes de recolección. La medida funciona de una manera sencilla: los operarios identifican las bolsas que no corresponden al residuo programado para ese día y les ponen un sticker de advertencia. La instrucción para el usuario es retirar la bolsa de la vía y llevarla a su casa para sacarla en la jornada que corresponda.

La administración municipal explicó que esta estrategia busca evitar que las calles terminen convertidas en puntos de acumulación de basura y, al mismo tiempo, promover que los hogares cumplan con la separación adecuada.

Guarne tiene días diferentes para cada tipo de residuo

El municipio maneja un calendario específico de recolección que los habitantes deberán tener presente antes de sacar las bolsas. Los residuos orgánicos se recogen los lunes y viernes. Los ordinarios tienen recolección los miércoles y sábados, mientras que el reciclaje corresponde a los martes. Por eso, una bolsa de reciclaje que aparezca en la calle un lunes, por ejemplo, será considerada un residuo que no corresponde a esa jornada y podrá recibir el adhesivo.

¿Qué significa el sticker que están pegando en las bolsas?

El adhesivo funciona como una señal para informar al ciudadano que la bolsa fue presentada en una jornada incorrecta. No se trata de una bolsa que deba permanecer abandonada en la vía hasta que pase nuevamente el carro recolector. Por el contrario, la instrucción es recogerla y volver a sacarla cuando corresponda.

Uno de los propósitos de la estrategia es reducir la presencia de bolsas acumuladas en andenes, calles y otros espacios públicos, una situación que además de afectar la imagen del municipio puede generar problemas ambientales y sanitarios. La Alcaldía hace un llamado a los habitantes a no sacar residuos solo porque el carro de basura pasó o porque ya tienen una bolsa lista. La clave está en respetar el calendario y separar correctamente los materiales.

Ojo con los escombros: tampoco se los lleva el carro de la basura

La Alcaldía de Guarne también recordó que los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), conocidos comúnmente como escombros, no hacen parte de la basura ordinaria y, por esa razón, no deben ser depositados junto con las bolsas que recoge el servicio domiciliario. Entre estos materiales se encuentran restos de obras y demoliciones, como fragmentos de concreto, ladrillos, piedras y madera, que requieren un manejo diferente al de los residuos que salen de las viviendas. La advertencia tiene además un componente operativo. Según la Empresa de Servicios Públicos de Guarne, los escombros pueden provocar daños en los vehículos compactadores y ocasionar afectaciones al servicio de recolección, debido a que estos automotores no están diseñados para transportar ese tipo de materiales. Entérese: Rionegro estrena barredoras eléctricas: invertirán $800 millones para limpiar 14 rutas Por eso, la recomendación para quienes adelanten remodelaciones, construcciones o demoliciones es no mezclar los RCD con ningún otro residuo ni dejarlos en la vía pública esperando que sean recogidos por el carro de la basura. Estos materiales deben ser entregados a gestores autorizados para su manejo y disposición adecuada. La Alcaldía y la Empresa de Servicios Públicos de Guarne también advierten que una disposición incorrecta puede generar daños y posibles sanciones. La consulta sobre los gestores autorizados puede hacerse a través del listado dispuesto por Cornare, de manera que los residuos sean trasladados y manejados por operadores que cuenten con la autorización correspondiente. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: