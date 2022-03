Polémica: en evento de candidatos conservadores rifaron electrodomésticos

Consultado al respecto, un abogado de la Misión de Observación Nacional (MOE) le explicó a este medio que no hay en la norma algo que prohíba esta práctica. Es decir, la rifa es sí no es ilícita, aunque sí cuestionable. “Lo que hay que ver es la fuente de financiación para esas rifas y si se trata de un caso de compra de votos, o sea, de corrupción al sufragante”, precisó el abogado.

¿Y los implicados?

EL COLOMBIANO intentó comunicarse con los dos políticos en cuestión. Juan Camilo Callejas no contestó hasta la publicación de este artículo. El que sí respondió fue Germán Blanco.

El aspirante al Senado dijo que no tuvo nada qué ver con la rifa ni con la adquisición de los electrodomésticos. Su versión apunta a que las rifas recayeron sobre los organizadores del evento, con quienes no tuvo comunicación. “Yo solo participé del evento con mi discurso. Fui y después salí para Medellín, donde tenía otro evento. Yo no estoy de acuerdo con las rifas y quiero dejar claro que no las financié ni tuve ningún tipo de relación con ellas”, comentó Blanco.