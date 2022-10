El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, se mostró optimista por las conversaciones que se adelantan con el Ministerio de Transporte para avanzar en la construcción de un segundo terminal aéreo que sirva al ya congestionado José María Córdova. El proyecto incluye una segunda pista para ese aeropuerto. Además, en esta segunda entrega de la entrevista con EL COLOMBIANO, Gaviria aseguró que el tráfico vehicular que congestiona el Túnel de Oriente motivó el anticipo del proyecto para el segundo tubo del viaducto, que deberá elevarse por la parte externa del actual. “Mi compromiso es que arrancamos en 2023 y terminamos en 2024. Esta obra tiene asegurados los recursos que da el mismo tráfico vehicular, pues hoy estamos con el tráfico que se esperaba en 2032”, precisó el mandatario. Sobre otros temas más complejos, el gobernador Gaviria insistió en la necesidad de que Medellín cumpla el compromiso con la región de entregar la carta con la que se radicará ante el Gobierno Nacional el proyecto del Tren del Río, que se perfilla como la mejor alternativa para complementar el sistema masivo de transporte en el Valle del Aburrá. Publicidad Su postura es clave, porque si bien la Alcaldía anunció que tiene los recursos, también solicitó que sea el Metro de Medellín el que adelante la licitación. Gaviria aseguró que es lógico y está de acuerdo en que el Metro sea el futuro operador del Tren, pero que no entiende las razones para que se vete, si es que es un veto, a la Promotora, que ha sido la responsable de impulsar el proyecto durante varios años. En esa entidad, además, tienen asiento los mismos socios. “¿Se quiere poner un condicionamiento o un obstáculo?”, se preguntó Gaviria. Y habló de Savia Salud y cómo podría aplicarse un modelo mixto más justo, sin acabar las EPS públicas

La Alcaldía dijo finalmente que si le marcha al Tren del Río. ¿Qué falta para que arranque la obra? Publicidad “Este es el proyecto más importante de desarrollo urbano de movilidad sostenible y de modelo de ocupación del Valle Aburrá en los próximos años. Ya tiene la aprobación de la junta directiva del Metro, del Área Metropolitana y de la Asamblea Departamental, así como de la bancada antioqueña, actual y pasada. Ya está el diseño y es hoy el proyecto más maduro de su tipo en Colombia. En estos dos años y medio lo hemos llevado a los ministerios de Transporte, Hacienda, a Planeación y, prácticamente, ha cumplido con todos los filtros. El último paso es que las cuatro entidades regionales, que aportan el 30% para la financiación (la Nación va con el 70%), entreguen las cartas de compromiso. Ya están las de la Gobernación, la del Área Metropolitana y la del Metro. Falta la de Medellín, que es, además, el territorio más beneficiado con el Tren del Río. Entiendo que el alcalde ha dicho en los últimos días que ya, por fin, están decididos a entregar la carta de compromiso”. ¿Cómo son los porcentajes de aporte? “La Gobernación, la Alcaldía y el Área ponen de a 8,5% y el Metro 4%. Algunas personas nos han dicho que la Gobernación no tendría que poner tanta plata. Pero nosotros creemos que ese proyecto beneficia a 4 millones de antioqueños y, por eso. la Gobernación le apuesta al Tren del Río”. Publicidad Ha pasado un año, desde la junta de la Promotora en la que invitaron al Alcalde y allí él se comprometió a dar cerca de $400.000 millones. ¿Qué razones se han dado para que la carta no llegue? “Ha habido distintas solicitudes o condicionamientos: uno era que se alargara el soterrado en un trayecto del metro, en un tramo de Medellín y, entonces, trabajamos para ajustar el diseño y en eso estamos de acuerdo. Después se habló que el Metro era el que debía operar el futuro Tren del Río. Totalmente de acuerdo. Consideramos que es el operador lógico. Y ya esperamos que no haya más condicionamientos, porque de lo contrario esto perjudica a todos los antioqueños. Y, ojo con esto, si se entrega esa carta al Gobierno Nacional y nos aprueban el 70%, estaríamos iniciando obras el próximo año, porque el proyecto está madurito”. ¿Usted comparte, entonces, la propuesta del alcalde de que sea el Metro el ejecutor del proyecto, más allá de la operación? Publicidad “A mí lo que me dijeron era la operación, pero ya después se ha hablado de la ejecución. Entonces, vienen más condiciones, y yo me pregunto: ¿qué es lo que se quiere? ¿poner condiciones u obstáculos? La operación me parece perfecta, pero la ejecución o la contratación todavía no lo entiendo, ¿por qué? ¿Para que no lo haga el Ferrocarril de Antioquia, la empresa que ha venido promoviendo el Tren del Río desde hace varios años? Pues no entiendo, ¿o es que hay un veto sobre la Promotora? Y si es así, que se diga por qué. ¿Cuál es el sentido si en la Promotora estamos los mismos socios?, aún más, la Promotora es más universal, porque allí está la Gobernación, la Alcaldía, el Idea, el Metro y el Área Metropolitana”.

¿Qué posibilidades hay de que el Gobierno Nacional sí aporte recursos para ese proyecto? “No hay ninguna posibilidad si no nos ponemos de acuerdo acá y si no se presenta esa carta. Claro, si hay otras regiones pendientes de los recursos pues están muy felices de que aquí no salga la carta de la Alcaldía, porque eso es lo que nos tiene frenados. Ahora, saliendo la carta, yo creo que es una muy buena posibilidad. El proyecto está totalmente en la línea que ha expresado el presidente Gustavo Petro, él ha hablado de la emergencia climática, de la necesidad de movilidad sostenible y ha hablado de la importancia de una nueva revolución de los transportes férreos en Colombia”. Pero sabiendo que el Gobierno Nacional ya va a aportar al metro de la 80, ¿cree que se le va a meter a otro proyecto tan grande? “Digámoslo de esta forma: yo trato de mirar las cosas y tal vez algunos consideran que soy un ingenuo institucional. Acaba de salir hace unos meses la financiación por más de $30 billones del Gobierno Nacional para el metro de Bogotá. Y estoy de acuerdo, porque Bogotá tiene que tener un sistema de transporte masivo. Pero de equidad sale que un proyecto como el Tren del Río, que beneficia a 4 millones de habitantes, y que tendría un aporte de la Nación de $3,49 billones, una décima parte del aporte de Bogotá, repito de equidad, salta a la vista que es un proyecto financiable para Antioquia. Son 4 millones de colombianos que viven en Antioquia, como 8 millones de colombianos que vienen en Bogotá. Por eso creo que, en términos de inversión por habitante, el proyecto de Tren del Río es contundente en sus cifras”.

¿Está de acuerdo con la idea que ronda el Gobierno Nacional de acabar las EPS? Me parece un error acabar con las EPS, es perder. Perder un capital inmenso de conocimiento, de experiencia, de información. Creo como lo dijo el presidente del Senado, Roy Barreras, que no hay que dinamitar el sistema sino transformarlo. Hay que hacer cambios y grandes, porque ha habido avances, pero también hay vacíos. No podemos dejar que se liquiden EPS que deben 500 mil, 800 mil millones de pesos y que no pase nada. ¡No puede ser! Creo que deben quedar menos EPS, y más grandes, se deben quedar las de los mejores indicadores en salud, principalmente, y financieros. Además, que tengan la obligación de atender régimen contributivo y subsidiado; y que se iguale del todo la UPC contributiva y la subsidiada”.

La EPS Savia Salud tiene 1,6 millones de afiliados en Antioquia. Foto: Julio César Herrera.

Gobernador, dado el caso de que en cuatro meses se liquide Savia, ¿qué va a pasar con los afiliados? ¿qué plan B se está trabajando? “Estos cuatro meses tienen que servirnos al gobierno departamental, porque es el que ha asumido la responsabilidad, otros no han querido asumirla, para avanzar en dos rutas: una, cómo hacer esa transición, para buscar que ese millón 660.000 afiliados de Savia tengan la atención en salud, ojalá una mejor; ese es un camino. Y el otro es que ojalá Savia pueda fortalecerse, mejorarse, y continuar prestando el servicio. No descartaría, lo planteo públicamente, una participación del Gobierno Nacional en Savia, y quedar con cuatro niveles integrados con el Gobierno Nacional, gobierno departamental, Alcaldía de Medellín y hospitales públicos. Me parece que es una alternativa, un piloto interesante de explorar.

Si uno quita del medio las EPS privadas que han quebrado, entre otras porque las crearon en contubernio con políticos corruptos, ve que a las EPS públicas no les ha ido bien del todo. ¿No será que la atención directa en salud en manos del Estado es difícil? “Tengo que ser franco. He hecho un análisis muy detallado de todas las EPS, y hay 8 o 10 EPS privadas con muy buenos indicadores en salud y financieros, con datos de la Superintendencia en verde, en los ocho indicadores. Yo le aposté con todo el cariño a la EPS pública, el resultado ha sido, no negativo, pero no ha sido el que yo esperaba, porque aun cuando los indicadores en salud son algunos buenos, y otros no tan buenos, los indicadores financieros son negativos. La sostenibilidad de Savia es muy compleja, aun cuando en los tres últimos años hemos mejorado. Veníamos de 900 mil millones de pesos de patrimonio negativo, y llegamos a 560.000. Planteamos un plan, que es el que no se aprobó en la Superintendencia, para llevar en varios años el capital a positivo. Pero ha sido difícil y por eso planteo mis propuestas”.

¿Cuáles son? “No es un régimen privado, ni es un régimen público, es un régimen mixto en el que combinemos lo siguiente: EPS privadas y EPS mixtas, pocas, grandes, fuertes, con un seguro y una garantía ante cualquier déficit, con un seguimiento muy estricto de la Superintendencia. Lo público, digamos vigilando el funcionamiento de lo privado, y de lo mixto, 8 o 10 EPS. Es que es más grave un monopolio de una sola EPS pública en todo el país, muy peligroso, cuando las EPS públicas que hemos tenido han dado resultados inferiores en salud, que es lo más importante, y no se diga en los financieros. Hablo con mucha franqueza, pero seguramente muchos no me escucharán porque es un debate que se ha ideologizado”. En julio de 2023 se vence el plazo para mantener congelados los predios que se tienen que comprar para la segunda pista del José María Córdova ¿Qué va a pasar con la segunda pista? ¿Hay plata para comprar predios? “Hemos avanzado enormemente apenas en un mes y pico de conversaciones con el nuevo ministro; ya hemos tenido tres reuniones con él sobre la segunda pista y se ha avanzado, claramente, respecto al ritmo que traíamos. Veo al ministro con un sentido de urgencia muy claro porque miren estas cifras: el aeropuerto según su plan maestro, iba a mover 10,5 millones de pasajeros, pero a mitad de año vamos ya en 7,5 millones y la proyección es que vamos a tener más de 15 millones de pasajeros. Eso es bueno para Antioquia, es crecimiento, esperanza, pero implica un tremendo reto. El aeropuerto tiene capacidad para 11 millones, y va a mover 15 millones este año. Tenemos una terminal y una pista copados, casi hacinados. El segundo reto, el más estructural, es la segunda pista. El segundo terminal puede ser un tema de 40 a 50.000 millones de pesos, pero la segunda pista no es solo la compra de predios, que a vuelo de pájaro valdrían un billón de pesos, sino que la construcción de la segunda pista duplica ese valor. Entonces, esto va a requerir más tiempo. Este sábado se dio vía libre a la actualización del Plan Maestro, que es el primer paso para avanzar en toda la proyección de segunda pista.