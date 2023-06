“Eso no quedó ahí y La Valeria llevó el caso al Ministerio de Transporte. Este en 2002 les contestó que para revocar la Resolución 377 se necesitaba el consentimiento Cootracal de ceder las rutas cosa que rechazamos ante el Mintransporte y ante La Valeria. Ese intento de revocatoria también se cayó en Bogotá”, explicó la cooperativa.

Ante ese panorama, en febrero de 1999 las empresas Rápido La Valeria y Automóviles Caldas interpusieron un recurso de reposición ante la Alcaldía para reversar la decisión, no obstante la administración —a través de la Resolución 089— se mantuvo firme.

“La Alcaldía aprovechó una prórroga que ofrecía el decreto 175 y que indicaba que mientras se adelantaba el estudio y la licitación, las administraciones podían asignar de forma directa, pero temporal, las rutas veredales. Pero en Caldas ya llevaban cuatro años en esa temporalidad” dijeron.

Ante esto, a la mayoría de los conductores de Cootracal les tocó trabajar para las empresas urbanas en vez de hacerlo con la cooperativa.

Las resoluciones que eran temporales se renovaron en 2005, 2008 y 2013 asignando directamente las rutas a las empresas Las Arrieritas y Mocatán pese a que en 2010 el Área Metropolitana ya había hecho el Estudio Metropolitano de Movilidad. En ese lapso los camperos operaron las rutas sin la tarjeta de operación pero con el “beneplácito” de la Alcaldía.

En 2015 la cooperativa demandó para anular la Resolución 986 de 2013 de Caldas con la que autorizó a Expreso Mocatán prestar el servicio veredal a 17 rutas. Los demandantes argumentaron que la norma obligaba al concurso público pues ya había un estudio y que la transitoriedad ya llevaba casi 10 años.

“Pese a que ya había un proceso legal, en 2017 Caldas sacó otra resolución que alargaba la asignación directa. Es más, como en esa fecha se estaban dando los alegatos de la demanda, comenzó una persecución a los camperos de la cooperativa que estaban sin tarjeta”, añadieron los voceros.

En el juicio la Alcaldía justificó su decisión diciendo que Mocatán cumplía con los presupuestos normativos que eran estar legalmente constituida y debidamente habilitada. Por su parte Mocatán indicó que el decreto 1079 de 2015 permitía que las empresas de transporte mixto que fueron autorizadas para recorridos veredales entre el 5 de febrero de 2001 y el 24 de agosto de 2006 podían continuar transitoriamente con el servicio hasta que la autoridad competente hiciera la adjudicación.

¿Empresas inhabilitadas?

El Juzgado 12 Administrativo de Medellín indicó en noviembre de 2018 que, tras analizar la jurisprudencia, el municipio no podía renovar la autorización para Mocatán pues la norma que le permitía hacerlo ya no estaba vigente desde 2006. Por ello, tenía que hacer la asignación vía licitación. Contrario a lo que sucedió con la demanda de los taxis, la Alcaldía no solo apeló sino que emitió otra resolución “transitoria” en 2019.

“Aún así el fallo fue ratificado por el Tribunal Administrativo de Antioquia el pasado 11 de abril. Una decisión igual tomó el Juzgado 8° Administrativo de Medellín contra Las Arrieritas en agosto de 2022, que maneja cinco rutas veredales. Por eso ambas empresas hoy están inhabilitadas para prestar el servicio veredal”, dijeron los voceros.

Pero la llegada de la noticia en vez de animar a Cootracal antes la afectó más, pues según dijeron las empresas de transporte —con base en el fallo— decidieron terminar los contratos con los camperos que les servían mientras que las busetas de las empresas (que no están habilitadas para dichas rutas) son las que ahora ruedan por las veredas.