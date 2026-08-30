En Antioquia hay 73 iglesias afectadas por el terremoto, ¿quién debe encarar los arreglos?

Setenta y tres catedrales, iglesias o capillas en 45 municipios de Antioquia resultaron afectados por el terremoto del 10 de agosto, un golpe durísimo para los católicos, que en los pueblos del departamento son mayoría. Para nadie es un secreto que los templos son un lugar de encuentro social y, más importante aún, de renovar fuerzas. Lo invisible rige con su poder inentendible la vida de todos y asistir a una eucaristía es una manera de entrar en buena relación con ese poder y con el propio pensamiento.

Según un reporte consolidado por la Gobernación con corte al 24 de agosto de 2026, así está el panorama de las nueve subregiones antioqueñas: el Suroeste concentra el mayor número de iglesias afectadas, con 34 en 16 municipios; le sigue el Oriente, con 21 en 13 municipios, y luego Occidente, con 6; Norte, con 5; Valle de Aburrá, con 3; Nordeste, con 2, y Magdalena Medio y Urabá, con una cada uno. En el Suroeste, el reporte más numeroso es el de Jericó, con seis iglesias afectadas —el municipio conocido como el Atenas de Antioquia tiene quince iglesias en su casco urbano y seis más en la ruralidad—, entre ellos dos estructuras patrimoniales: el Santuario Madre Laura y el Cristo del Morro El Salvador. Lea más: Antioquia avanza en la reconstrucción tras el terremoto: 300 familias reciben ayuda A Jericó le sigue Fredonia, con cuatro escenarios que incluyen el templo católico de la cabecera urbana, el templo del corregimiento de La Mina, las parroquias de Santa Ana y María Magdalena, y el monumento a Cristo Rey. En Venecia, la Gobernación reporta afectaciones en la Coronilla, la iglesia del Santuario de San José —cuya cúpula perdió parte de su estructura, según registraron varios medios el mismo día del sismo— y en el corregimiento La Mina. Concordia, Montebello y Santa Bárbara reportan tres escenarios cada uno; en el primero, la casa cural, la iglesia Nuestra Señora de las Mercedes y una parroquia; en Montebello, la parroquia del casco urbano y capillas en las veredas Sabaletas y La Granja; y en Santa Bárbara, la iglesia del casco urbano y templos en los corregimientos de Damasco y Versalles.

Támesis reporta dos iglesias afectadas, una en la zona rural y otra en la urbana, en el mismo municipio donde se registró la única muerte confirmada por el sismo en Antioquia. Completan el Suroeste, con un escenario cada uno, Betania, Betulia, Pueblorrico, Salgar, Tarso, Urrao y Valparaíso, y con dos, Amagá y Caramanta. En el Oriente, Abejorral reporta tres escenarios religiosos: la iglesia del parque principal —identificada por la comunidad como Nuestra Señora del Carmen, un templo con más de dos siglos de historia por el que la parroquia, encabezada por el presbítero Carlos Mario Alzate, ya gestiona apoyos para su restauración—; una capilla en la zona urbana y otra en el corregimiento de Pantanillo. En Sonsón se reportan dos escenarios, la iglesia Nuestra Señora del Carmen y la Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá, y en La Ceja, dos afectaciones en la Basílica menor Nuestra Señora del Carmen. San Carlos reporta dos iglesias afectadas, al igual que Granada, La Unión —en el corregimiento de Mesopotamia y en el parque principal del municipio— y Argelia, donde el reporte distingue un templo cristiano y un templo católico. El Peñol, El Retiro, El Santuario, San Rafael, San Vicente y Alejandría cierran la lista del Oriente con un escenario cada uno. En Occidente, con un escenario cada uno, figuran la Catedral Basílica de Santa Fe de Antioquia, la Basílica Nuestra Señora del Carmen de Frontino, la iglesia San Antonio de Buriticá, y templos en Anzá, Armenia y Sopetrán. En el Norte, también con un caso por municipio, aparecen la Basílica Nuestra Señora de la Merced de Yarumal, la iglesia de Donmatías —con fisuras que la Gobernación calificó de no considerables—, la casa cural de Entrerríos y templos en Carolina y Gómez Plata.

En el Valle de Aburrá, Barbosa concentra tres iglesias afectadas, mientras que en el Nordeste se reportan el templo Santo Domingo de Guzmán, en el municipio del mismo nombre, y la iglesia principal de Yalí, con grietas en seguimiento. Cierran el balance departamental una capilla del ferrocarril con grietas en Caracolí, Magdalena Medio, y la iglesia de la vereda Belén, en Vigía del Fuerte, Urabá. Este conteo de la Gobernación no necesariamente coincide con lo reportado por otras fuentes: la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción de Jardín, por ejemplo, donde varios medios registraron videos de objetos e imágenes religiosas caídas dentro del templo el mismo día del sismo, no aparece en el listado departamental consultado, como tampoco la iglesia de Cañasgordas, mencionada en otros registros periodísticos. La cifra departamental, además, se suma a un balance nacional que sigue cambiando: el cardenal Luis José Rueda Aparicio, primado de la Iglesia católica en Colombia, ha dado en entrevistas recientes cifras distintas sobre el número de templos afectados en todo el país —más de 170 en una, más de 200 en otra—, mientras las evaluaciones técnicas continúan en el terreno y las autoridades advierten que los balances, tanto departamentales como nacionales, seguirán actualizándose en las próximas semanas. En redes sociales hemos visto decenas de videos donde los habitantes de muchos municipios lamentan la caída de torres y santos adentro de las iglesias, una tragedia que pega en el corazón de la fe de miles de creyentes que hay en Antioquia y Colombia. En este momento, la autoridades departamentales y nacionales se reúnen con jerarcas de la Iglesia Católica para determinar los caminos a seguir para la reconstrucción, teniendo en cuenta además que muchos templos son patrimonio cultural del país, por lo que su cuidado ahora recae en manos de la Nación.

Historia de la iglesia de Venecia, una de las más destruidas

La iglesia parroquial de Venecia se construyó entre 1918 y 1938, pocos años después de terminada la Catedral de Medellín. El ladrillo macizo con que fue hecha marcó también otros templos de la misma arquidiócesis, todos levantados al amparo de la Basílica Catedral de Medellín. Su elemento más representativo es la fachada, con dos torres neogóticas, dentro de un conjunto en cruz latina, lo que sugiere la influencia de diseñadores y constructores de la Catedral. El retablo, también neogótico, está hecho en mármol de Carrara traído de Italia durante el curato del presbítero Francisco Antonio Ramírez (1932-1950); es probable que haya llegado por barco a Barranquilla o Cartagena, luego en champanes por el río Magdalena hasta Puerto Berrío, en el Ferrocarril de Antioquia hasta la estación más cercana, y de ahí a lomo de mula hasta el pueblo. Entérese: Grietas en la memoria: el terremoto que puso en riesgo 200 años de historia colombiana El vía crucis que lo rodea, del mismo mármol y con un mosaico veneciano italiano, fue donado por doña Amalia Madriñán y su familia, e inaugurado en 1950. El templo conserva hoy la imagen de San José como patrono, el Corazón de Jesús, la Virgen del Carmen y San Antonio, que llegaron directamente al templo actual. La Inmaculada Concepción de María y San Francisco de Asís, en cambio, fueron traídas primero a la Capilla de la Soledad y trasladadas después al nuevo templo. El apostolado nuevo llegó entre 1950 y 1951; algunas de sus imágenes se han extraviado, pero las que se conservan siguen saliendo en los pasos de Semana Santa. La parroquia fue erigida el 6 de octubre de 1898. El primer bautismo fue el 9 de octubre, de la niña Ana Julia Correa; el primer matrimonio, el 24 de octubre, entre Telesforo Vasco y Rosa Usma; y la primera defunción, el 27 de octubre, la de Felipa Torres. Las primeras confirmaciones las presidió el arzobispo de Medellín los días 7 y 8 de mayo de 1909, y en ellas se confirmó a 1.491 personas. Bloque de preguntas y respuestas: