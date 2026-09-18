Atención conductores: empezó la instalación de las nuevas cámaras de fotomultas en Las Palmas

La Alcaldía de Envigado confirmó que ya inició la instalación de las cinco nuevas cámaras de fotodetección previstas para la vía Las Palmas, en jurisdicción de este municipio.
Los dispositivos hacen parte de la estrategia con la que el municipio busca reforzar el control de velocidad y otras infracciones en uno de los corredores donde las autoridades han identificado altos niveles de accidentalidad.
La llegada de estos equipos tiene además un componente polémico, pues durante años, Envigado mantuvo una posición contraria a las fotomultas.
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En marzo de 2026, cuando la alcaldía confirmó la instalación de estos dispositivos, se señaló que la decisión rompía con dos décadas de oposición a este mecanismo de control.
Ahora, los nuevos equipos comienzan a aparecer en la vía y su instalación se suma a las cámaras que ya fueron implementadas en otros corredores de esta localidad del sur del Valle de Aburrá.