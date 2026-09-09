Emergencia ambiental en Guatapé: incendio arrasó más de 5 hectáreas de bosque

La Policía Nacional , a través de Tránsito Fluvial, la Estación de Policía de Guatapé y la Policía de Turismo, facilitó el traslado de los equipos mediante una lancha institucional, una maniobra que permitió llegar al sector afectado.

Debido a las condiciones del terreno y a la dificultad para determinar con precisión el punto donde se concentraban las llamas, fue necesario recurrir a apoyo adicional.

Si bien la emergencia se reportó a tiempo, el acceso al área representó uno de los primeros obstáculos para los organismos de emergencia.

Una emergencia ambiental golpeó al municipio de Guatapé, Oriente antioqueño , luego de que un incendio de cobertura vegetal consumiera aproximadamente 5,1 hectáreas de bosque en inmediaciones de un conjunto residencial el pasado domingo 6 de septiembre.

La atención del incendio se llevó más de cinco horas. Hacia las 11:00 de la mañana de ese día, se incorporaron a las labores más unidades de la Policía Nacional, personal del Ejército Nacional, EPM y organismos de gestión del riesgo, con el objetivo de reforzar las tareas de extinción y evitar la expansión del incendio.

A las 2:20 de la tarde, más de 27 personas pertenecientes a las distintas entidades involucradas permanecían en la zona trabajando en el control de la conflagración, apoyadas por una máquina especializada para la extinción de incendios.

De acuerdo con el reporte preliminar del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatapé, se establece que las llamas afectaron cerca de 51.923 metros cuadrados de vegetación.

Cabe aclarar que la cifra todavía corresponde a una estimación inicial del Cuerpo de Bomberos, por lo que posteriormente podrían establecerse con mayor precisión las características y magnitud del área afectada.

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Pese a la cercanía con un sector residencial, el incendio no dejó personas heridas ni viviendas afectadas. Tampoco se encontraron animales heridos o muertos como consecuencia de la conflagración, según el balance entregado por las autoridades.

Además de combatir las llamas, las autoridades mantienen seguimiento sobre la zona para verificar el comportamiento de la emergencia y las posibles consecuencias sobre el ecosistema.

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