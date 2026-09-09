Emergencia ambiental en Guatapé: incendio arrasó más de 5 hectáreas de bosque

Una emergencia ambiental golpeó al municipio de Guatapé, Oriente antioqueño, luego de que un incendio de cobertura vegetal consumiera aproximadamente 5,1 hectáreas de bosque en inmediaciones de un conjunto residencial el pasado domingo 6 de septiembre.
Si bien la emergencia se reportó a tiempo, el acceso al área representó uno de los primeros obstáculos para los organismos de emergencia.
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Debido a las condiciones del terreno y a la dificultad para determinar con precisión el punto donde se concentraban las llamas, fue necesario recurrir a apoyo adicional.
La Policía Nacional, a través de Tránsito Fluvial, la Estación de Policía de Guatapé y la Policía de Turismo, facilitó el traslado de los equipos mediante una lancha institucional, una maniobra que permitió llegar al sector afectado.