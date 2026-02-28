¿Se viene remezón? Así están las cuentas en la Cámara por Antioquia

Una reconfiguración como la que se vivió en la Asamblea y en el Concejo de Medellín en las pasadas elecciones territoriales podría repetirse en estos comicios para la Cámara de Representantes en Antioquia. Desde los diferentes partidos que se están midiendo el aceite en estos comicios, la sensación de que bancadas como las de los partidos Liberal y Conservador puedan perder representación en el legislativo y ese campo lo ganen nuevos movimientos que incursionaron en esta contienda está latente. Le puede interesar: De la campaña abierta a la campaña de nicho: por qué ya no vemos elecciones como antes Aunque todavía falta una semana de campaña, y en las calles los candidatos están intensificando su ofensiva, muchos ya están haciendo cuentas de un remezón. En las encuestas de intención de voto realizadas este mes, como una elaborada por la firma AtlasIntel para la revista Semana, Antioquia se ratificó para estos comicios como una de las zonas del país– junto con los Santanderes y el Eje Cafetero– que más se están inclinando nuevamente hacia la derecha.

Tan solo en el caso de las presidenciales, mientras zonas como Bogotá se muestran impredecibles, y el Pacífico y la Costa Caribe más inclinadas a la izquierda, en Antioquia se espera que el electorado apoye más a las propuestas políticas opuestas a las del Gobierno Nacional saliente. Si bien en el departamento las arraigadas bases de los partidos Liberal y Conservador siguen pesando —como quedó expresado en las pasadas elecciones territoriales—, el pulso que concentra la atención es entre el Centro Democrático y Creemos. El trabajo en llave de estos últimos fue el que puso alcalde y gobernador hace dos años, apalancado en una impresionante votación en el Valle de Aburrá: más del 68 % en las elecciones a la Gobernación. Lea también: ¡Ojo, partidos! Plazo para postular auditores y observadores electorales vence este domingo Mientras en el Centro Democrático esperan un nuevo impulso en su votación, jalonado sobre todo por el regreso del expresidente Álvaro Uribe a la contienda, en Creemos también confían en aprovechar un momento en el que la figura política del alcalde Federico Gutiérrez sigue ganando peso –hace cuatro años se sacó 48,2% de los votos en Antioquia en las presidenciales–. Pese a que en el caso de Creemos el objetivo mínimo es llegar a los 600.000 votos en general –base clave para recuperar su personería jurídica–, su meta es superar la barrera del millón de votos en todo el país y poner hasta seis senadores y en Antioquia a seis representantes.

Entre tanto, las cuentas departamentales del Centro Democrático son parecidas, tal como lo expresó el senador Andrés Guerra en entrevista con este diario, precisando que el partido estaba enfilando sus baterías para sacar entre 550.000 y 600.000 votos solo en Antioquia, para tener también entre cinco y seis escaños en la cámara baja. De cumplirse ambas proyecciones, serían el Centro Democrático y Creemos los que se quedarían con la mayoría de los 17 escaños en disputa. Siga leyendo: ¿Todavía hay plazo para inscribir la cédula en Medellín para las elecciones? Esto dice la Registraduría Los conservadores y liberales tampoco se están quedando quietos, pero múltiples fuentes al interior de esas colectividades no ocultan su preocupación de que en Antioquia eventualmente el electorado concurra con un voto castigo, sobre todo contra varios parlamentarios que estuvieron salpicados por los escándalos del Gobierno Petro. Los dos casos más notables son los de la corriente del senador conservador Carlos Andrés Trujillo y la del exsenador liberal Julián Bedoya, quienes están haciendo la campaña a través de herederos.

Mientras Trujillo, golpeado especialmente por ser mencionado en el escándalo de la Ungrd, tiene sus apuestas en Daniel Restrepo y se está reservando para la lucha por la Alcaldía de Itagüí en dos años, Bedoya las mantiene en María Eugenia Lopera, cuyo nombre sonó espacialmente cuando al reforma a la salud del Gobierno Nacional estuvo a cerca de ser aprobada gracias a su apoyo. Tanto en las toldas azules como las rojas, muchos adversarios internos de esas dos corrientes se han esforzado por radicalizar su postura crítica con el gobierno del presidente Petro, buscando mitigar esos cuestionamientos. Si bien para ambas casas políticas la mayoría coincide en que mantendrán su silla en el Congreso, en sus respectivos partidos temen que muchos votantes se vayan para otro lado precisamente por esos escándalos. Por el lado de la izquierda, el panorama en Antioquia también es especialmente sensible, tal como quedó expuesto en octubre de 2025 en la consulta del Pacto Histórico.