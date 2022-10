El padre no quiere entrar en detalles de cómo fue que la casa del barrio Prado Centro, de fachada azul claro y rejas blancas, se le escapó de las manos. En ese aposento de baldosas verdes y amarillas, construida en la década del 20, cuidó de su madre hasta 2016, cuando murió. En realidad, el bien nunca fue suyo. Él nunca ha tenido propiedades, ni carro, ni siquiera celular. Se reconoce un ignorante en asuntos inmobiliarios.

Y no es que él esté apegado a esas paredes gruesas, al patio interior por donde entra el sol. Nada más lejano a la realidad. En sus palabras, él solo necesita una “percha en que la guacamaya pueda posarse”. Así ha vivido toda su vida.

Lo que pasó, y que él no quiere mencionar para no causar un desaire, es que la casa es de la familia, que decidió venderla. En ella todavía se conserva una buhardilla en la que su papá hacía investigaciones químicas y donde inventó un jabón. Pero, más allá de los recuerdos de los tiempos de esplendor, de la nostalgia, la realidad es una: Monzón se quedó sin casa.

El padre Monzón ha sido un ermitaño durante 40 años. Después de consagrarse monje benedictino, por allá en la década del 70, decidió que no quería internarse en el monasterio. Su camino, creyó, era la soledad, la meditación y la lectura. Entonces pensó en irse a Europa, a una isla, y perderse, pero se dio cuenta de que cerca de Medellín, en las colinas orientales, había un bosque casi virgen e inexplorado.

Monzón es el padre de las comunidades, el que escucha al afligido y aconseja al desesperado. Aunque tiene su celda en el monasterio, en Guatapé, él quiere seguir ayudando a quien lo requiera. Por eso necesita un lugar dónde vivir en Medellín, tener un “centro de operaciones”.

No es más que recibir un poco a cambio de los 40 años que lleva viviendo por el prójimo. Viéndolo en esa situación de angustia, dos amigos del padre decidieron ayudarlo. Uno de ellos es Orestes Donadío, que dice: “El padre necesita ayuda. Con él se ha cometido una injusticia y eso hay que repararlo. Hay que devolverle todo lo que ha hecho todos estos años”.

Por eso se abrió una causa llamada “Ayudemos al padre Monzón”. La idea es recoger unos pesos con los que se pueda pagar un lugar para que viva en la ciudad y continúe con su labor. Los interesados pueden hacer sus donaciones a la cuenta de ahorros Bancolombia 31688921905. También está en Whatsapp 311 452 8984 para ofrecer cualquier ayuda.

En la casa de Prado, que está hecha un desastre con el trasteo, el padre dice que se siente agradecido por la solidaridad espontánea que levantó su pérdida. Aunque no sabe exactamente hacia dónde irá a parar con sus cientos de libros y los cuadros que él mismo ha pintado, tiene claro que su misión de ermitaño no ha terminado, que aún no es hora del retiro y que la celda del monasterio puede esperar otros 40 años.

El fondo para ayudar al padre

El columnista de Semana Alberto Donadío fue quien dio a conocer la historia del padre Monzón. En un artículo titulado “Ayudemos al padre Monzón”, hace un recuento de la difícil situación que atraviesa el monje. Monzón dice que la publicación lo tomó por sorpresa y aclara que no tuvo nada que ver con la iniciativa. Se siente dolido de que en las redes sociales, según le contaron, se dijo que la cuenta de ahorros no era la suya. “Esa cuenta me la abrieron para unas donaciones. Sí es mi cuenta real y que eso quede claro”, comenta el padre, que continúa empacando sus pertenencias.