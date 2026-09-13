El mal estado de la vía Medellín-Bogotá deja diez muertos al año

De los más de 100 accidentes que se presentan cada año en la autopista Medellín-Bogotá, el 10% se presentaron por mal estado de la vía, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Los daños de este corredor sería una de las principales causas de estas muertes, en una vía que podría entrar en los planes de intervención del Gobierno Nacional.
En los últimos cinco años, hasta el 30 de abril de este año, ocurrieron 605 fallecimientos en este corredor nacional, en los tramos Medellín-El Santuario, una doble calzada de 53 kilómetros, y El Santuario-Caño Alegre, un corredor sencillo de 123 kilómetros.
El primero de los trazados no presenta tantos problemas, puesto que hasta el pasado 31 de julio estuvo operado por la concesión Devimed y al momento de su entrega dejó la vía en un 91% de condiciones óptimas, según el operador.
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Pero esto no evitó que en esta parte de la autopista se presentaran accidentes fatales. Entre 2021 y 2026 ocurrieron 388 accidentes con fallecidos. El 56% de las víctimas en estos casos eran conductores de moto que se veían implicados en choques contra separadores o con otros vehículos. El año pasado murieron 44 motociclistas.
Otros de los que se ven en alto riesgo en esta doble calzada son los peatones. Del total de las víctimas en el tramo Medellín-El Santuario, el 22% de los fallecidos eran personas que iban cruzando y vehículos a alta velocidad se los llevaron a su paso. Nada más en 2025 fueron 18 fallecidos en este tipo de siniestros.