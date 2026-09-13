El mal estado de la vía Medellín-Bogotá deja diez muertos al año

De los más de 100 accidentes que se presentan cada año en la autopista Medellín-Bogotá, el 10% se presentaron por mal estado de la vía, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Los daños de este corredor sería una de las principales causas de estas muertes, en una vía que podría entrar en los planes de intervención del Gobierno Nacional. En los últimos cinco años, hasta el 30 de abril de este año, ocurrieron 605 fallecimientos en este corredor nacional, en los tramos Medellín-El Santuario, una doble calzada de 53 kilómetros, y El Santuario-Caño Alegre, un corredor sencillo de 123 kilómetros. El primero de los trazados no presenta tantos problemas, puesto que hasta el pasado 31 de julio estuvo operado por la concesión Devimed y al momento de su entrega dejó la vía en un 91% de condiciones óptimas, según el operador. Entérese: Las dos vías que sacarán al Oriente antioqueño a las autopistas 4G Pero esto no evitó que en esta parte de la autopista se presentaran accidentes fatales. Entre 2021 y 2026 ocurrieron 388 accidentes con fallecidos. El 56% de las víctimas en estos casos eran conductores de moto que se veían implicados en choques contra separadores o con otros vehículos. El año pasado murieron 44 motociclistas. Otros de los que se ven en alto riesgo en esta doble calzada son los peatones. Del total de las víctimas en el tramo Medellín-El Santuario, el 22% de los fallecidos eran personas que iban cruzando y vehículos a alta velocidad se los llevaron a su paso. Nada más en 2025 fueron 18 fallecidos en este tipo de siniestros.

El Santuario-Caño Alegre

La mayor problemática ocurre con el tramo El Santuario-Caño Alegre, el cual va entre El Santuario y la salida a la Ruta del Sol en Puerto Boyacá (Boyacá). Desde que Devimed entregó este corredor a Invías el 8 de agosto de 2018, se abrieron baches, grietas y huecos profundos, los cuales apenas se intervinieron por parte de la entidad nacional. Incluso se habló de construir una doble calzada a través de la concesión Ruta del Agua, pero esta iniciativa fue desechada por el gobierno de Gustavo Petro mediante una resolución del 20 de marzo de 2024. Y mientras los proyectos viales pasaban, la vía existente tampoco era intervenida de manera adecuada y quienes sufrían las consecuencias eran los conductores que la usaban. Desde 2021 hasta este año, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se presentaron 217 muertes en este tramo, que en Antioquia pasa por El Santuario, Cocorná, San Luis y Puerto Triunfo. En lo que va corrido del 2026 se reportaron 19 muertes, de las cuales 14 fueron de motociclistas. Nueve de los fallecidos se vieron implicados en choques contra otros vehículos, mientras que los restantes cinco se produjeron por caídas y choques con los barrancos y abismos de este corredor. En ambas situaciones las autoridades realizaron investigaciones para establecer la responsabilidad al estado de la vía y de ahí se pudo saber que el 10% de estos siniestros se vincularían directamente a esta razón. A esto se suma que cada año, en promedio, se estima que ocurren más de 4.000 accidentes, incluidos los que dejan solo daños de latas o personas lesionadas, solo en esta parte de la vía que conecta a las dos principales ciudades del país. Se estima que en esta parte de la vía hay más de 120 huecos de todos los tamaños, los cuales se vuelven más peligrosos para los conductores en las noches por la falta de iluminación artificial en más del 70% del trayecto. Debido a la crisis de esta vía y por los pocos resultados en el mejoramiento de la misma por parte de Invías –pese a las millonarias inversiones prometidas–, el colectivo Los Magníficos de la Ruta 60, llevan impidiendo los cobros de peajes en El Santuario y Puerto Triunfo desde el pasado 28 de febrero.

¿Qué planea hacer el Gobierno?

El futuro de la vía El Santuario-Caño Alegre aún está en espera por parte del gobierno de Abelardo de la Espriella. La idea de revivir la doble calzada que se abortó por parte de su antecesor no se descarta del todo, pero se analizaría dentro del paquete de vías que se manejarían a través de la gerencia de proyectos del Ministerio de Transporte. “El Ministerio pondrá en marcha una Gerencia de Proyectos para hacer seguimiento semanal a las obras estratégicas del país. Cada proyecto tendrá un responsable, un cronograma verificable y una ruta para resolver los obstáculos prediales, ambientales, contractuales y financieros que hoy retrasan su ejecución”, señaló esta cartera. Más allá de este pronunciamiento, EL COLOMBIANO buscó a Invías para tener una respuesta sobre el futuro de esta vía nacional y la suerte de los mantenimientos y doble calzada, pero no se obtuvo respuesta. Otra de las opciones quedaría en manos de la Gobernación de Antioquia. Si bien el gobernador Andrés Julián Rendón pidió al gobierno De la Espriella que le entregara el mantenimiento de la autopista Medellín-Bogotá en la doble calzada, aún se desconoce si también asumiría los trabajos de la otra parte del trazado que se encuentra a la deriva desde hace seis años. La idea de la doble calzada que se tenía con Ruta del Agua es que esta fuera una obra de 45 kilómetros en doble calzada, con tres túneles de 3,1 kilómetros. Además, se pretendía hacer uso y rehabilitación de otros 50 kilómetros que ya están construidos. Por ahora, todo esto es un proyecto que está lejos de realizarse. Lea más: ¿Qué pasa en el Túnel de Oriente? Este año ya van 200 choques Bloque de preguntas y respuestas