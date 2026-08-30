El drama de Alfonso Núñez Lapeira, líder del conservatismo paisa

En su casa del sector Estadio, en Medellín, bajo el cuidado de su incondicional asistente de hace 40 años y alguna enfermera que le ayuda a brindarle los medicamentos, pasa sus días Alfonso Núñez Lapeira, quien fuera uno de políticos más importantes de las décadas de las décadas de 1980 y 1990 en Antioquia.

La insuficiencia renal crónica, la diabetes y la hipertensión le han generado el deterioro progresivo de la salud a este hombre de 85 años, exconcejal de Medellín y exsenador conservador, considerado “el papá” de las cajas de compensación, como quiera que fundó y presidió Comfamiliar Camacol, que luego le dio vida a Comfenalco.

En los intervalos de lucidez que aún tiene Núñez Lapeira, postrado en una cama hace tres años, aún recuerda a sus grandes amigos de la política y sin falta les envía algún detalle en sus cumpleaños. También pregunta permanentemente por la realidad colombiana y opina, vagamente, sobre la actualidad nacional.

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La última vez que salió fue en tiempos de pandemia, recuerda su asistente. Aquel día la llamaron para decirle que había sido encontrado en una calle, sin fuerzas. Las enfermedades ya le comenzaban a pasar factura.

Aquel hombre activo, estudioso y lector constante de EL COLOMBIANO se rehusaba a sucumbir en el olvido y permanentemente organizaba reuniones en su casa con líderes políticos antioqueños como Fabio Valencia Cossio y Juan Gómez Martínez. Departían sobre el panorama nacional en una mesa de comedor de 40 puestos que más parecía un espacio de juntas.

Hoy ya no lo visitan como antes aquellas figuras nacionales, entre las que también había empresarios. Donde estaba aquella mesa de reuniones, en el primer nivel de la casa, acondicionaron su cama para evitar subir y bajar escalas y poder cuidarlo oportunamente.

Su familia han sido los amigos más cercanos. Uno de ellos, Fabio Valencia Cossio, destaca de él su liderazgo social y político, la integralidad y la humildad.

Agrega que fue “un hombre dedicado al servicio comunitario. Impulsó las cajas de compensación, especialmente Comfamiliar Camacol, enfocándose en el bienestar integral de las familias trabajadoras, y dejó un gran legado en Antioquia”.

“Ha sido un líder jurídico y social, más que político. Se consagró en su servicio en la comunidad siendo gerente de Comfamiliar Camacol, y se dedicó mucho a Urabá, que hizo mucho énfasis en la caja, en hacer obras sociales en Urabá, donde también lo quieren y lo recuerdan mucho”, recuerda.