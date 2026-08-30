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El drama de Alfonso Núñez Lapeira, líder del conservatismo paisa

El exsenador Alfonso Núñez Lapeira afronta un delicado estado de salud. Líderes políticos destacan su legado en educación y como ‘padre’ de las cajas de compensación.

  • Uno de los grandes amigos de Nuñez Lapeira fue Manuel Ramiro Velasquez (a la derecha), quien murió en febrero de 2015 por enfermedad respiratoria. Hicieron parte del progresismo conservador. FOTO ARCHIVO EL COLOMBIANO.
    Uno de los grandes amigos de Nuñez Lapeira fue Manuel Ramiro Velasquez (a la derecha), quien murió en febrero de 2015 por enfermedad respiratoria. Hicieron parte del progresismo conservador. FOTO ARCHIVO EL COLOMBIANO.
  • Nuñez Lapeira recorría los muncipios antioqueños haciendo obras sociales, junto a su asistente desde hace más de 40 años. FOTO Cortesía.
    Nuñez Lapeira recorría los muncipios antioqueños haciendo obras sociales, junto a su asistente desde hace más de 40 años. FOTO Cortesía.
Víctor Andrés Álvarez Correa
Víctor Andrés Álvarez Correa
hace 1 hora
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En su casa del sector Estadio, en Medellín, bajo el cuidado de su incondicional asistente de hace 40 años y alguna enfermera que le ayuda a brindarle los medicamentos, pasa sus días Alfonso Núñez Lapeira, quien fuera uno de políticos más importantes de las décadas de las décadas de 1980 y 1990 en Antioquia.

La insuficiencia renal crónica, la diabetes y la hipertensión le han generado el deterioro progresivo de la salud a este hombre de 85 años, exconcejal de Medellín y exsenador conservador, considerado “el papá” de las cajas de compensación, como quiera que fundó y presidió Comfamiliar Camacol, que luego le dio vida a Comfenalco.

En los intervalos de lucidez que aún tiene Núñez Lapeira, postrado en una cama hace tres años, aún recuerda a sus grandes amigos de la política y sin falta les envía algún detalle en sus cumpleaños. También pregunta permanentemente por la realidad colombiana y opina, vagamente, sobre la actualidad nacional.

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La última vez que salió fue en tiempos de pandemia, recuerda su asistente. Aquel día la llamaron para decirle que había sido encontrado en una calle, sin fuerzas. Las enfermedades ya le comenzaban a pasar factura.

Aquel hombre activo, estudioso y lector constante de EL COLOMBIANO se rehusaba a sucumbir en el olvido y permanentemente organizaba reuniones en su casa con líderes políticos antioqueños como Fabio Valencia Cossio y Juan Gómez Martínez. Departían sobre el panorama nacional en una mesa de comedor de 40 puestos que más parecía un espacio de juntas.

Hoy ya no lo visitan como antes aquellas figuras nacionales, entre las que también había empresarios. Donde estaba aquella mesa de reuniones, en el primer nivel de la casa, acondicionaron su cama para evitar subir y bajar escalas y poder cuidarlo oportunamente.

Su familia han sido los amigos más cercanos. Uno de ellos, Fabio Valencia Cossio, destaca de él su liderazgo social y político, la integralidad y la humildad.

Agrega que fue “un hombre dedicado al servicio comunitario. Impulsó las cajas de compensación, especialmente Comfamiliar Camacol, enfocándose en el bienestar integral de las familias trabajadoras, y dejó un gran legado en Antioquia”.

“Ha sido un líder jurídico y social, más que político. Se consagró en su servicio en la comunidad siendo gerente de Comfamiliar Camacol, y se dedicó mucho a Urabá, que hizo mucho énfasis en la caja, en hacer obras sociales en Urabá, donde también lo quieren y lo recuerdan mucho”, recuerda.

Otra sería la historia

El poderío del Partido Conservador en Antioquia, al menos hasta mediados de la década de 1990, fue incuestionable. Jota Emilio Valderrama era el gran gamonal y los hermanos Valencia Cossio ya se institucionalizaban como líderes de esa colectividad política.

Una vertiente del conservatismo llamada progresista o los del Coraje, vieron en aquel tesorero del partido de nombre Alfonso el carisma, el juicio y la capacidad intelectual para hacer carrera política y marcar una especie de renovación de aquel movimiento. Quería que Núñez fuera alcalde de Medellín o gobernador, y se decantaron por la segunda opción.

Su campaña fue multitudinaria. Todo apuntaba a que sería el vencedor en esas elecciones de 1994. Pero, un contrincante, para muchos desconocido en la escena política, y que muchos veían como liberal rebelde se atravesó en el camino a Núñez y la fuerza conservadora. Álvaro Uribe fue proclamado como vencedor en medio de la polémica, pues su ventaja fue tan solo de 4.864 votos.

“Varios años después, ya cuando Núñez era senador, le dijo a Uribe presidente: le agradezco que me haya vencido, porque si yo esa vez hubiera sido gobernador, quizá usted hoy no fuera jefe de Estado”, recuerda Valencia Cossio.

El exsenador José Obdulio Gaviria trae a la memoria esa disputa electoral como un escenario confrontacional que nada tenía que ver con la personalidad de Núñez: “Él era un hombre de diálogo y de progreso, ajeno al sectarismo que invadió esa campaña. No convirtió la derrota en rencor”.

Nuñez Lapeira recorría los muncipios antioqueños haciendo obras sociales, junto a su asistente desde hace más de 40 años. FOTO Cortesía.
Nuñez Lapeira recorría los muncipios antioqueños haciendo obras sociales, junto a su asistente desde hace más de 40 años. FOTO Cortesía.

Gaviria relata que Núñez Lapeira pertenecía a la camada más joven de una estirpe política con un papel protagónico en la educación, particularmente la tecnológica, que mucho impulsó como secretario de Educación de Antioquia y desde la rectoría del Politécnico Jaime Isaza. De esa vocación, afirma, queda un libro de consulta para los expertos, ‘Hacia un modelo para la educación tecnológica’.

“En las legislativas de 2006 fue elegido senador de la República por el Partido Conservador y acompañó con entusiasmo a quien había sido su contendor por la Gobernación. Esa continuidad —rival electoral ayer, aliado legislativo después— resume mejor que cualquier discurso el carácter del hombre: la política como servicio y no como vendetta”, asevera Gaviria.

Su lado humano

El estado de ánimo del político de mil batallas, que con su acento paisa marcado lideró debates fuertes en el Senado defendiendo los postulados conservadores, cayó desde la muerte de su madre, Carmen Lapeira de Núñez, en 2005. Ella, la mujer costeña y jovial, era el amor de su vida, su única pariente viva. Su deceso fue un golpe contudente y desmoralizador.

“Tenía una gran devoción por la mamá, él se consagró a la mamá, a que estuviera bien, a que viviera bien, y su muerte deterioró mucho a Alfonso desde el punto de vista emocional, Pero eso demuestra también que fue un gran hijo y nos dice la la dimensión humana de lo que es”, enfatiza Valencia Cossio.

La cuenta regresiva de este líder antioqueño de los 80 y 90, sumido en el silencio del olvido de nuevas generaciones ya comenzó, y ahora buscan que su nombre esté escrito en la histora de lo que fue y lo que pudo ser.

“Nuñez Lapeira pertenece a esa generación de antioqueños que creyeron que el conservatismo podía ser moderno y social sin dejar de ser institucional. Por eso su nombre cabe, con derecho propio, en la historia de Antioquia”, concluye José Obdulio Gaviria.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es Alfonso Núñez Lapeira?
Alfonso Núñez Lapeira es un dirigente político y líder social antioqueño de 85 años, reconocido por su trayectoria como exconcejal de Medellín, exsenador de la República y por su trabajo al frente de las cajas de compensación.
¿Cuál es el estado de salud de Alfonso Núñez Lapeira?
Núñez Lapeira enfrenta un deterioro progresivo de su salud asociado a insuficiencia renal crónica, diabetes e hipertensión. Permanece postrado en una cama desde hace aproximadamente tres años y recibe cuidados en su vivienda en Medellín.
¿Dónde vive actualmente Alfonso Núñez Lapeira?
El exsenador permanece en su casa del sector Estadio, en Medellín, donde recibe atención de una asistente que lo acompaña desde hace cuatro décadas y de personal de enfermería.

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