Un español cayó en finca de Antioquia por un crimen que cometió hace 31 años en Francia: la historia de El Descuartizador

Por un cuerpo desmembrado que hallaron dentro de una maleta en las aguas del río Sena, en Francia, las autoridades capturaron al español Antonio Márquez Gómez en una finca del municipio de La Pintada, Suroeste antioqueño. Si bien el crimen ocurrió hace 31 años, apenas ahora las autoridades encontraron evidencias suficientes para vincularlo a este crimen, cuya víctima era su exesposa. La detención de este europeo ocurrió el pasado 2 de octubre, cuando agentes de la Policía, con una circular roja de Interpol, llegaron hasta la propiedad para procesarlo por la muerte de Corinne Di Dio, a quien encontraron muerta el 28 de junio de 1995 en Yvelines, una ciudad a unos 40 kilómetros de París.

Este asesinato, según los medios franceses, se originó por la traición en la que no solo estaría implicado este europeo, sino también Marie-Thérèse García, concuñada de Corinne y quien está capturada desde el 2023. En un comienzo toda la responsabilidad judicial recayó sobre García, incluso absolviendo a Márquez Gómez. Sin embargo, el caso continuó abierto y finalmente las autoridades procedieron con la detención de este extranjero, quien estaría utilizando una identidad falsa en Colombia, según el comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz. Incluso había alterado sus huellas dactilares para evadir controles. Entérese: Cayó en El Poblado, Medellín, uno de los más buscados de Costa Rica, cabecilla de un clan criminal familiar

Dos años de identificación

La muerte de Corinne solo se pudo confirmar dos años después, en 1997, luego de las arduas labores forenses que se le realizaron al cadáver hallado en este afluente. La desaparición de Corinne ocurrió el 19 de julio de 1995, cuando salía de su lugar de trabajo en Yvelines. Después de nueve días, las autoridades hallaron sus restos. En medio de la inspección, a esta mujer le encontraron 14 heridas de arma blanca y sus extremidades fueron cortadas con la precisión de un desmembrador profesional. Según las investigaciones, Márquez Gómez se habría encargado de este proceso, razón por la que le pusieron el alias de El Descuartizador. Luego de saber de quién se trataba, las autoridades galas iniciaron una investigación de oficio, que en el 2000 se suspendió por falta de evidencias, decisión que se ratificó en 2008. La defensa de los capturados se remitió a que en la escena no se encontraron evidencias de sangre ni de ADN que los implicarían. Le puede interesar: A australiano-iraní, buscado por Interpol, lo capturaron en un hospital de Bello, donde lo atendían tras un asalto Pero una llamada interceptada por las autoridades en el 2013 permitió que se reabriera el caso, dando los primeros indicios de los responsables. La primera implicada en este caso fue García, de quien se decía que le tenía unos celos enfermizos a Corinne por su personalidad espontánea. Después de un extenso proceso, la justicia francesa la condenó a 25 años de cárcel el pasado 3 de julio.