El “señor Fredy” —coincide con el nombre del padre del exsecretario de Gobierno, que se llama Fredy Arturo Restrepo Vargas— ha sido otro pasajero. No en pocas ocasiones el sector de Itagüí donde reside el papá del exfuncionario fue origen o destino de alguna “carrera” del carro de uso oficial.

Si siendo secretario de Gobierno cualquiera podría pensar que era extravagante que tuviera un carro para movilizar a sus allegados y para “hacerle vueltas”, se comienza a convertir en algo peor cuando las planillas muestran que aún después de que él se retiró de la Alcaldía de Medellín, el 22 de marzo de este año, la camioneta GTX003 continuó prestándole servicios aunque ya no tan seguido.

Por ejemplo, el sábado 2 de abril, a las 5:30 a.m. el vehículo trasladó a la “señora Oliva” desde la calle 20 con 55 al barrio Fátima de Itagüí. Y a las 6:20 a.m., en la planilla figura que llevó a la “señorita María” a la casa de Esteban. Ese mismo día, a las 7 pm, volvió a llevar a la “señora Oliva” desde la dirección donde la había dejado hasta un lugar de Itagüí.

También, el 3 de abril, domingo para más señas, el carro trasladó a la “señorita Manuela” desde una dirección que coincide con la de la “señorita Anita” hasta una dirección que coincide con la pista de ciclismo María Luisa Calle. Y allí la esperó hasta las 10 a.m.

Avanzado el mes de agosto de 2022 la letra en las planillas de la camioneta GTX003 es más legible pero ya no registra en detalle de los funcionarios que se transportan en el carro. No obstante, la información que permitió rastrear hasta esas fechas daría por lo menos para que los organismos de control revisen si personas que no están vinculadas con la Alcaldía de Medellín usaron un servicio pagado con plata de los medellinenses.

Cuando este diario contactó al conductor Buriticá, este reconoció que ha transportado a la tía del exsecretario pero dijo no recordar en detalle a quién más movilizó o qué recorridos hizo, además de que “lo primero que nos dicen en la empresa es que no preguntemos nada, que laboremos y ya”. También negó que sea amigo del papá del exsecretario, como se lo dijeron fuentes conocedoras del tema a este diario.

Por su parte, la Secretaría de Suministros y Servicios contestó por escrito que en el marco del contrato de transporte, “ningún servicio debe ser autorizado para personal diferente al Distrito de Medellín”; sin embargo, al citar la evidencia de las bitácoras de la GTX003 que contrariarían esa directriz, dijo que las planillas fueron aprobadas por los encargados de la supervisión y “no existe evidencia de inconsistencia”. Y si bien asiente que esta camioneta ha reportado más horas de lo habitual, aseguró que “esta circunstancia no se encuentra restringida en los términos pactados en el contrato”.