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Ejército frena atentado en Briceño, Antioquia: destruyen 130 kilos de explosivos

El hallazgo fue en la vereda Palmichal, en el norte del departamento, durante una operación adelantada por tropas de la Séptima División y la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7.

  • Entre los materiales incautados y destruidos había un cilindro de 60 libras, dos dispositivos explosivos improvisados y cinco granadas de fabricación improvisada de 81 milímetros. FOTO Ejército Nacional.
    Entre los materiales incautados y destruidos había un cilindro de 60 libras, dos dispositivos explosivos improvisados y cinco granadas de fabricación improvisada de 81 milímetros. FOTO Ejército Nacional.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 40 minutos
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Más de 130 kilogramos de explosivos fueron neutralizados por el Ejército Nacional en una zona rural de Briceño, Antioquia, luego de que tropas localizaran un escondite donde disidencias de alias Calarcá habrían almacenado material para ejecutar ataques contra la población civil y la Fuerza Pública.

El hallazgo se produjo en la vereda Palmichal, en el Norte del departamento, durante una operación adelantada por tropas de la Séptima División y la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7.

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La ubicación del material fue posible gracias a información de inteligencia militar y al trabajo de Megan, un perro entrenado para detectar explosivos, cuyo olfato permitió a los uniformados establecer el punto exacto donde estaban ocultos los elementos.

¿Qué encontraron los militares?

De acuerdo con el reporte entregado por el Ejército, en el sitio fueron localizados varios elementos con capacidad destructiva.

Entre ellos estaban un cilindro de 60 libras, dos dispositivos explosivos improvisados y cinco granadas de fabricación improvisada de 81 milímetros.

Según las autoridades, estas últimas habían sido modificadas para ser utilizadas mediante drones, una modalidad que ha sido empleada por grupos armados para lanzar explosivos contra objetivos a distancia.

El Ejército indicó que, en conjunto, el material contenía más de 130 kilogramos de explosivos, por lo que representaba un riesgo considerable para quienes viven o transitan por la zona.

Megan, clave para encontrar el escondite

Cuando las tropas llegaron al sector señalado, entró en acción Megan, un perro especializado en la detección de sustancias explosivas.

Con su entrenamiento, el animal permitió orientar a los uniformados hacia el punto donde estaban ocultos los dispositivos, facilitando la identificación del lugar sin exponer a los soldados a una manipulación directa del material.

Este tipo de binomios, conformados por militares y caninos especializados, cumplen una función esencial en operaciones contra explosivos, especialmente en zonas rurales donde los grupos armados pueden esconder artefactos entre vegetación o bajo tierra.

Después de ubicar el material, los soldados establecieron un perímetro de seguridad y procedieron a aplicar el protocolo para la destrucción controlada de los explosivos.

El Ejército señaló que los artefactos tenían características que les permitían ser utilizados para generar ataques contra personas, infraestructura y unidades militares.

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El operativo fue atribuido por el Ejército a una ofensiva que se desarrolla contra la Estructura 36 de las disidencias de alias Calarcá, señalada de mantener actividad criminal en esta zona del norte antioqueño.

Según la institución, durante el último mes se ha intensificado la presión militar sobre esta estructura, especialmente sobre sus redes logísticas y de apoyo.

La Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7 sostiene que estos golpes han obligado a integrantes del grupo armado a replegarse y han permitido recuperar espacios de control institucional en sectores donde las comunidades habían estado expuestas a las acciones de los grupos ilegales.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué ocurrió en Briceño, Antioquia?
El Ejército Nacional neutralizó y destruyó de forma controlada más de 130 kilogramos de explosivos almacenados por disidencias armadas en una zona rural del municipio.
¿Qué tipo de material explosivo fue hallado en Briceño, Antioquia?
En el depósito clandestino se incautaron 8 elementos explosivos e insumos bélicos improvisados: un cilindro explosivo de 60 libras, dos artefactos explosivos improvisados y 5 granadas de fabricación artesanal de 81 milímetros.
¿Qué particularidad tenían las granadas encontradas en Briceño, Antioquia?
Estaban adaptadas técnicamente para ser lanzadas desde drones, una modalidad empleada para perpetrar ataques de precisión a distancia.

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