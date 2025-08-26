Fueron a una fiesta en Puerto Triunfo, Antioquia, y desde entonces no se sabe de dos jóvenes

Los jóvenes Andrés Camilo López Noreña y Kevin Vásquez salieron el pasado jueves hacia el corregimiento Doradal, de Puerto Triunfo, Antioquia, porque habían contratado a uno de ellos para amenizar una fiesta con su música como DJ. Sin embargo, después de esta celebración, se perdió todo rastro de ambos.
La última vez que se supo de ellos fue en la madrugada del viernes, cuando Andrés Camilo se contactó con su novia, a eso de las 4:00 de la mañana, pero esa fue la última llamada que se conoció de alguno de ellos.