Antioquia retoma control de Savia Salud: en manos de Petro, las deudas de la EPS se dispararon 106%

A escasas semanas de ajustar tres años en poder del gobierno del presidente Gustavo Petro, Savia Salud está a las puertas de volver a las manos de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y Comfama.
El pasado 24 de abril, el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó a la Superintendencia de Salud reunirse con la junta de accionistas de esa EPS, en un plazo de diez días hábiles, para realizar un empalme y devolver la entidad a sus socios originales mientras se resuelve una demanda de nulidad a su intervención.
En contexto: Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió intervención de Savia Salud
Pese a que la decisión fue recibida con optimismo, la región recibirá una EPS que pasa por un punto de quiebre, luego de haber duplicado sus deudas y cuadruplicado sus gastos operacionales mientras estuvo en manos del gobierno central.
En medio de ese panorama, la Gobernación y la Alcaldía también deberán volver a analizar qué tan viable sería revivir los planes de capitalización que buscaban sacar a flote a la entidad, de la que dependen más de 1,6 millones de antioqueños, en su gran mayoría del régimen subsidiado.