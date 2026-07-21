Hasta 90 % de descuento en intereses por multas de tránsito en Rionegro: así puede acceder

Miles de ciudadanos en Rionegro, en el Oriente antioqueño, podrán acceder próximamente a un alivio económico para saldar sus deudas por infracciones de tránsito, luego de que el Concejo de este municipio aprobara un proyecto impulsado por la alcaldía que contempla importantes descuentos sobre los intereses moratorios.

La medida, que según el alcalde Jorge Rivas Urrea empieza a regir a partir del 27 de julio, establece que quienes cancelen la totalidad del capital adeudado o formalicen un acuerdo de pago antes del 30 de septiembre de 2026 podrán obtener una rebaja del 90 % en los intereses generados por sus multas.

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Posteriormente, entre el 1 de octubre y el 11 de diciembre de este año, el beneficio continuará vigente, aunque con una reducción del 70 % en los intereses de mora. En ambos casos será obligatorio pagar el valor total correspondiente al capital de la obligación.

”Este beneficio estará en firme cinco días descontados desde la aprobación del acuerdo, y cuando este ya sea un hecho, los deudores podrán acercarse a las oficinas de la Secretaría de Movilidad en la sede operativa, que queda por la Fiscalía o también en la de Llanogrande, para que se reliquide su factura”, dijo Laura Martínez, secretaria de Movilidad de Rionegro.