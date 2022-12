El asunto, según la denuncia, es que la gerencia del hospital se curó en salud y le pagó todas las obligaciones contractuales al personal vinculado para evitarse problemas con la Gobernación de Antioquia, pero al personal que trabaja bajo agremiación le salieron con la excusa de que Savia Salud, la EPS responsable de la mayoría de los servicios que factura el hospital, no les había hecho un pago suficiente este mes para cubrir con sus obligaciones.

Los afectados, sin embargo, no lo consideran una excusa válida, pues señalan que no hay razón para que hoy una parte de los empleados que hace posible el funcionamiento del hospital esté completamente desamparado. Sobre todo viendo que sí hay recursos para fiestas y regalos.

La gravedad del asunto no recae solo entre los empleados afectados. Según la denuncia, el hospital no está en plena capacidad de prestar servicio porque el personal de esterilización está en paro, el de cirugía está en paro, los instrumentadores están en paro, todos por la misma razón. Este viernes hubo una reunión en la que les reiteraron que la falta de pago es por las dificultades que tiene el hospital con Savia. Los responsables se tiran la pelota. Al personal que está agremiado con Famisalud la agremiación, responsable directa de pagarles, les dice que el hospital no le generó ningún desembolso y que de bajo esas circunstancias no es posible ponerse al día con ellos.

El flagelo parece haberse vuelto una triste tradición decembrina. Hace un año están peleando para que la otra agremiación –Sindisalud– encargada de facilitar la subcontratación en el hospital, y que se fue sin pagarles lo que les adeudaba. Ni con derechos de petición ha sido posible que salden las liquidaciones correspondientes. Esta misma Sindisalud es la que les tiene cientos de incumplimientos con los empleados del hospital General.

Hace exactamente un año, médicos y enfermeros del San Rafael se vieron obligados a salir a paro porque les debían cuatro meses de salario. Este diciembre parece que tendrán que padecer nuevamente esa situación.