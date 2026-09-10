¡Alerta en Bello! Decomisan más de una tonelada de carne de cerdo en mal estado

Más de una tonelada de carne de cerdo terminó fuera del circuito comercial en Bello, norte del Valle de Aburrá, luego de un operativo de inspección realizado en el barrio La Primavera, sector El Salado, en la comuna 5 del municipio. Durante la visita, funcionarios de la Secretaría de Salud revisaron las condiciones de procedencia, almacenamiento, manipulación y expendio de los productos, en cumplimiento de las normas que regulan la cadena cárnica en Colombia. Lea más: Desmantelan mataderos clandestinos en Donmatías y Santa Rosa de Osos, Antioquia El procedimiento dejó como resultado el decomiso de 1.025 kilogramos de carne, que presentaban condiciones que impedían su comercialización y consumo. Según la Administración Municipal, el producto era de dudosa procedencia y se encontraba en mal estado.

La carne fue destruida para evitar que llegara a los consumidores

Una vez identificado el producto, las autoridades procedieron a retirarlo del establecimiento y destruirlo. La medida buscó impedir que la carne regresara al mercado o terminara en la mesa de los consumidores. La intervención también tuvo consecuencias para el establecimiento. La Policía Nacional suspendió temporalmente la actividad comercial mediante la imposición del respectivo sello, como parte de las actuaciones adoptadas durante el operativo.

La jornada fue adelantada por la Secretaría de Salud de Bello, con apoyo de Carabineros, la Policía Nacional y la Inspección 8 de Policía con funciones de Medio Ambiente. Estos operativos hacen parte de las labores de Inspección, Vigilancia y Control sanitario que adelanta la Alcaldía para verificar que los alimentos que llegan a los consumidores cumplan con las condiciones exigidas por la normatividad. En el caso de los productos cárnicos, las revisiones abarcan desde su origen hasta la forma en que son almacenados, manipulados y ofrecidos al público. El objetivo es reducir el riesgo de que alimentos en condiciones inadecuadas terminen siendo comercializados y puedan provocar intoxicaciones u otros problemas de salud. La Administración recordó que estos controles están respaldados por el Decreto 1500 de 2007 y las demás disposiciones sanitarias vigentes para la cadena cárnica. Entérese: Pilas con la carne que compra: en Antioquia incautaron este año 20.000 kilos en mal estado: ¿de dónde sale? Tras el decomiso, la Alcaldía también hizo una recomendación a los habitantes de Bello: comprar carne y sus derivados solo en establecimientos autorizados. Además, pidió a los consumidores verificar que los productos hayan sido conservados y manipulados de manera adecuada y que exista información clara sobre su procedencia. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: