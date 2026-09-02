Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

¿Le robaron en el Oriente de Antioquia? El CTI tiene joyas y bienes recuperados esperando por sus dueños

Los elementos fueron incautados a bandas dedicadas al atraco, rompevidrios y asalto a fincas en esta región. Están en una sede de la Fiscalía en Rionegro, y para reclamarlos se debe seguir un trámite que a continuación le explicamos.

  • Entre los objetos recuperados que están a disposición para ser reclamados por sus dueños hay relojes, anillos, cadenas y hasta llaves ‘inteligentes’ de vehículos. Foto: Cortesía Mi Oriente.
    Entre los objetos recuperados que están a disposición para ser reclamados por sus dueños hay relojes, anillos, cadenas y hasta llaves ‘inteligentes’ de vehículos. Foto: Cortesía Mi Oriente.
  • Cadenas con iniciales y dijes también hacen parte de los elementos incautados. Foto: Cortesía: Mi Oriente
    Cadenas con iniciales y dijes también hacen parte de los elementos incautados. Foto: Cortesía: Mi Oriente
  • Varios relojes, de mujeres y hombres, también hacen parte de los elementos hurtados que el CTI busca entregar a sus dueños. Foto: Cortesía Mi Oriente
    Varios relojes, de mujeres y hombres, también hacen parte de los elementos hurtados que el CTI busca entregar a sus dueños. Foto: Cortesía Mi Oriente
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Los hurtos en el Oriente de Antioquia siguen siendo un flagelo al que las autoridades vienen haciéndole frente. Los operativos realizados, que han arrojado capturas y desmantelamiento de bandas, también han dejado la recuperación de múltiples objetos que aún esperan para que sean reclamados por sus dueños.

Relojes, cadenas, pulseras y anillos son los principales elementos que se encuentran en la sede del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía en Rionegro. Allí, los agentes esperan que quienes han sido víctimas de hurtos se acerquen y verifiquen si alguno de estos les pertenece.

Cadenas con iniciales y dijes también hacen parte de los elementos incautados. Foto: Cortesía: Mi Oriente
Cadenas con iniciales y dijes también hacen parte de los elementos incautados. Foto: Cortesía: Mi Oriente

Entre los golpes principales de la Fuerza Pública este año para erradicar esta problemática, está la captura de alias Giovanny. Este hombre lideraba una estructura criminal dedicada al hurto en fincas del Oriente. Entre sus delitos destaca el millonario robo de 500.000 dólares en bitcoins a un ciudadano de nacionalidad francesa.

Durante el operativo para capturar a Giovanny, los uniformados encontraron varios bienes que habían sido hurtados de casas y viviendas y que están avaluados en aproximadamente $100 millones.

Le puede interesar: Cayó hombre que robaba fincas en el Oriente antioqueño: es señalado de hurtarle 500.000 dólares en bitcoins a un francés

Los bienes a disposición también han sido recuperados de bandas y personas dedicadas a romper vidrios de vehículos para extraer los objetos o, incluso, fueron decomisados a sujetos que los hurtaron bajo la modalidad de atraco.

Varios relojes, de mujeres y hombres, también hacen parte de los elementos hurtados que el CTI busca entregar a sus dueños. Foto: Cortesía Mi Oriente
Varios relojes, de mujeres y hombres, también hacen parte de los elementos hurtados que el CTI busca entregar a sus dueños. Foto: Cortesía Mi Oriente

Las pertenencias incautadas en ese y otros operativos, así como en allanamientos e inspecciones a compraventas en Medellín, se encuentran en la sede del CTI, ubicada en el Centro Integral de Gestión del Riesgo (CIGER), en la calle 61B #44-2 a 44-44, contiguo a la Casa de Justicia.

Quienes hayan sido víctimas de uno de estos robos podrán reclamarlos, según la información compartida por Mi Oriente, de lunes a jueves (7:00 a. m. a 12:00 p. m. y 1:00 p. m. a 5:00 p. m.) o los viernes (7:00 a. m. a 12:00 p. m. y 1:00 p. m. a 4:00 p. m.). También está habilitada la línea (604) 520 4060.

Siga leyendo: Ladrones tienen azotadas las fincas del Oriente de Antioquia

La información sobre el trámite de reclamación de los objetos también da cuenta de que las personas deben presentar la denuncia previa, una declaración jurada y pruebas de propiedad, como facturas de compra o fotografías antiguas.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué objetos recuperaron las autoridades en el Oriente de Antioquia y dónde se encuentran?
El CTI de la Fiscalía recuperó joyas (relojes, cadenas, pulseras y anillos) y diversos bienes avaluados en más de 100 millones de pesos tras golpear a bandas dedicadas al hurto en fincas, atracos y rompevidrios en la subregión. Todos los elementos recuperados están custodiados en la sede del CTI en Rionegro (ubicada en el CIGER, calle 61B #44-2, contiguo a la Casa de Justicia).
¿Qué operativo principal permitió la incautación de estos elementos hurtados?
Destaca la captura de alias Giovanny, cabecilla de una banda dedicada a asaltar fincas en el Oriente antioqueño, señalado entre otros delitos por el robo de 500.000 dólares en bitcoins a un ciudadano francés. En el operativo contra su estructura se incautaron múltiples pertenencias que hoy están a la espera de ser reclamadas.
¿Cuáles son los requisitos y horarios para que las víctimas puedan reclamar sus pertenencias?
Los ciudadanos deben acudir a la sede del CTI de Rionegro de lunes a jueves (7:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m.) o viernes (7:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 4:00 p.m.). Deben presentar la denuncia previa ante las autoridades, una declaración jurada y pruebas que acrediten la propiedad (como facturas o fotografías antiguas). También se habilitó la línea telefónica (604) 520 4060.

Temas recomendados

Robo
CTI
Operativos
Objetos
Hurtos
Fiscalía General de la Nación
Antioquia
Medellín
Oriente antioqueño
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos