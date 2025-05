Uno de los “viejos” más rápidos del mundo es de La Ceja y cosecha aguacate hass

A los tres años renunció y se dedicó exclusivamente a correr. Ya tenía edad para competir con los adultos. Empezó a conseguir oros, primero para el departamento y después para el país. Llegaron los patrocinios y los viajes. Cumplió el sueño pero a pie.



En 2011, con 36 años, llegó a su mejor forma. Corrió la maratón de Boston —el maratón anual más antiguo (1897) y prestigioso del mundo— en 2 horas 12 minutos y 17 segundos. Eso significa un ritmo promedio de 3 minutos y 8 segundos por kilómetro o de 19,1 kilómetros por hora. Quedó en la posición doce entre 20.000 competidores. Los 11 primeros eran africanos.



—“¿En qué piensa cuando corre?”, pregunto, pensando que es una pregunta casi metafísica. Hay libros que se escriben solo para responder eso.





—Pensaba —y habla en pasado no porque ahora no corra ni piense sino para presumir de esos años mozos— en que me narraba las carreras como Héctor Urrego o el “Paisita” —legendarios narradores radiales antioqueños—. Pensaba cuándo iba a atacar, cuándo adelantaba. No es solo tener talento, también cabeza. Hay gente a la que le da miedo ganar. Eso ahora se llama neurociencia, pero yo no sabía.



Un año después de ese récord en Boston eran sus últimos juegos olímpicos e iba por su mejor marca, pero faltando un mes empezó a sentir un tirón en el cuadriceps. Entrenaba en las mañanas y en las tardes rengueaba, pero nadie se baja de unos olímpicos faltando un mes. Terminó la carrera en 2:40:13, en la posición 83 de 85. Pero las cámaras enfocan a los primeros y a los últimos, entonces su hijo lo pudo ver en televisión.



Cuando volvió, lo criticaron. Periodistas y colegas decían, quizás con razón, que había ido a Londres a pasear. Además, nadie lo había visto nunca levantar una medalla de maratón en Colombia, no porque él no quisiera, sino porque en el país no se hacían maratones. Se casó, se fue de luna de miel y descansó.

En 2012 en Medellín se hizo la primera maratón del país. La edición del 2013 coincidió con el día en que Juan Carlos Cardona cumplió 39 años.