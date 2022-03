Por otro lado, algunos bomberos de Itagüí contaron que la política rodea los intereses de la entidad y que en varias ocasiones políticos de turno, especialmente desde la administración del senador reelecto Carlos Andrés Trujillo, del Partido Conservador, han llegado a la sede a prometer mejores condiciones. Aseguraron que unos 15 días antes de las elecciones del domingo, a los voluntarios los invitaron a una reunión a la que habrían llegado el actual secretario de Gobierno de Itagüí, Diego León Torres, y el candidato a la Cámara y hoy representante electo, Daniel Restrepo, exconcejal del municipio y fórmula de Trujillo.

Al respecto, Cadavid dijo no tener conocimiento de dicha reunión porque estaba en licencia. Torres indicó que desde el año 2009 se formó como bombero en la entidad, de la cual fue presidente del consejo de oficiales hasta 2019. Posteriormente, pidió licencia para dedicarse a su cargo como secretario de Gobierno del municipio. “No tengo ninguna injerencia al interior de dicha institución, por cuanto no hago parte de ella en este momento”, concluyó. Sobre la reunión con el representante Daniel Restrepo no dijo nada.