No hubo irregularidades en la vaca por El Toyo: justicia ratificó inocencia de congresistas que donaron

Luego de un pulso de más de dos años, la justicia concluyó que los congresistas que donaron dinero a la “vaca por las vías de Antioquia” no incurrieron en ninguna irregularidad.
La absolución quedó en firme este martes 11 de agosto, luego de que el Consejo de Estado negara en segunda instancia una demanda con la que se buscaba que esos parlamentarios perdieran su investidura.
Según trascendió, el alto tribunal concluyó que los aportes realizados en el marco de esa iniciativa no configuraron una incompatibilidad para los corporados.
En contexto: Consejo de Estado: Congresistas que aportaron para la vaca por Antioquia no perderán investidura
La ponencia aprobada este 11 de agosto fue firmada por el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra y avalada por esa corporación.