Aún así, este diario conoció un video del pasado sábado cuando Betancur intentó hacer la denuncia en el Concejo para que esta quedara en el acta oficial y pudiera ser retomada por la Contraloría y la Personería. Sin embargo, la presidenta Ocampo no lo permitió. Por lo que debió instaurarla ante la Procuraduría Provincial.

“Concejal usted dijo que esas denuncias las iba a remitir a los entes de control, entonces por favor se los hace llegar. No voy a permitir que pase ese video aquí. Con eso usted no va a hacer política (...) y no va a quedar en el acta. ¿Y por qué no?, ¡Porque no!”, concluyó la presidenta.