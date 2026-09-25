Cinco concejales de Támesis denuncian amenazas de muerte tras votar en contra de un polémico crédito de la Alcaldía

En Támesis, un municipio del Suroeste antioqueño de poco más de 15.000 habitantes, el debate político derivó en algo que los concejales nunca esperaban: amenazas de muerte pronunciadas en voz alta, en espacios públicos, por una persona que ya está identificada.
Cinco corporados del Partido Conservador denunciaron ante las autoridades haber sido intimidados con referencias explícitas a grupos armados, en lo que señalan como una represalia directa por haber votado en contra de un proyecto de empréstito presentado por la Alcaldía.
El relato lo hizo el concejal Sergio Ruiz, quien además es aspirante a la alcaldía de Támesis. Según su denuncia, alrededor de las 10:30 de la mañana, en un establecimiento público del municipio, el señalado se acercó a uno de los corporados —quien estaba acompañado de otro colega— y comenzó a insultarlo. La situación escaló rápido: “Aparte de los insultos, empieza a decir que estos concejales de oposición no están buenos, sino para mandarlos a matar con los paracos”, relató Ruiz.
La frase, según la denuncia, fue repetida en un segundo escenario diferente y en otro momento, lo que llevó a los cinco concejales a formalizar la denuncia ante las autoridades competentes.
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