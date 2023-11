Esto implica que pueden pasar por allí motos, taxis, carros y hasta camionetas con ese máximo peso, pero queda vetado el paso para los camiones de carga y otros vehículos de mayor peso. En el sitio estará personal de la Policía Antioquia y de Tránsito para controlar el paso y disminuir los riesgos.

La concesionaria Devimar aclaró que los vehículos de más de 3,5 toneladas deberán usar la vía alterna Medellín – Tarazá – Planeta Rica – Montería – Puerto Rey – Arboletes – Mellitos – Necoclí. Asimismo, indicaron que para el tramo Arboletes – Necoclí el horario autorizado es de 6:00 a.m. a 9:00 a.m.; para el tramo Necoclí – Arboletes, de 9:00 a.m. a 12:00 m.; y en ambos sentidos desde las 12:00 m. hasta las 6:00 a.m.

Hay que recordar que también hay restricción por una dificultad en la vía Arboletes-Necoclí, a la altura de la quebrada El Credo. Por ello, aseguró el gobernador, el compromiso es que en tres o cuatro días un contratista de Invías comience los trabajos para restablecer el paso total por el sitio. “Pedimos acelerar la intervención”, dijo Gaviria.

La segunda medida que comunicaron el ministro y el mandatario departamental es el compromiso de tener listo en la zona del puente Tonusco, el próximo 3 de diciembre, la estructura metálica semipermanente que se instalará para garantizar el paso. Devimar añadió que por esta podrán transitar vehículos de hasta 50 toneladas.