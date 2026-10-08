Así es la megaclínica que construirán en El Retiro, Antioquia: las obras comienzan este mes

En un predio de 28.500 metros cuadrados, una zona verde de alta valorización en el municipio de El Retiro, oriente cercano de Antioquia, se construirá una nueva clínica, con altos estándares de calidad y la prestación de servicios de salud, incluso, de mediana complejidad.
Este complejo médico, que será construido y administrado por Comfama, comenzará obras el próximo año y se espera que sea entregado en 2029.
Según el alcalde de El Retiro, Santiago Montoya, hace tres años se realizaron los estudios que determinaron la necesidad de la clínica, pues actualmente cuenta con un hospital de baja complejidad en un municipio de alto desarrollo urbanístico.