¿Colombia Humana le dio portazo al partido político de Quintero?

La Colombia Humana Antioquia y Medellín indicó que no avalará ni apoyará como candidatos del Pacto Histórico a los aspirantes a Gobernación de Antioquia y Alcaldía de Medellín propuestos por el Movimiento Independientes del alcalde Daniel Quintero .

En el documento se lee que las juntas de Colombia Humana Antioquia y Medellín coinciden en decidir que no respaldan ni apoyan “ ninguna disposición que vaya en contravía a los acuerdos y decisiones distritales y departamentales y que se quieran imponer, tanto desde el nivel nacional de nuestro partido Colombia Humana, como desde la Coordinación Nacional del Pacto Histórico y que son contrarias a las disposiciones emitidas con antelación”.

Así, también respetará el orden designado de dichas listas que ponen en primer lugar a Luisa Palacio García como candidata a la Asamblea Departamental de Antioquia y a José Luis Marín (más conocido por su personaje de redes sociales Aquinoticias) como candidato al Concejo de Medellín.

“Además, designará, conforme a un mecanismo de escogencia concertado, a uno de los precandidatos existentes, como nuestro aspirante a la Alcaldía de Medellín ante el Pacto Histórico”.

Por último, la entidad indicó que ratifica la candidatura a la Gobernación de Antioquia en cabeza de Augusto Osorno Gil.

El comunicado aparece días después de que este diario anunciara las fisuras alrededor del Partido por cuenta de los acercamientos con los alfiles de Quintero con algunos de sus miembros.

En apartes del texto, se lee una cita atribuida el excongresista Gustavo Bolívar, alfil del petrismo nacional, que implícitamente tiene un mensaje directo a los excluidos:

“Ahora que el Pacto Histórico está escogiendo candidatos para alcaldías, gobernaciones y confeccionando listas para concejos y asambleas, bueno recordar algunas cosas: No olviden a las bases que llevan años matándose por este proyecto; no las releguen por gente que acaba de aterrizar por mero interés electoral. Ubiquen bien a los jóvenes en esas listas porque son el futuro del Pacto y tenemos que empezar a visibilizarlos. No se salten el proceso democrático de las consultas (...)”.