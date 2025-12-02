x

Clínica San Juan de Dios de La Ceja corta servicios a Savia Salud por millonaria deuda que no ha sido saldada desde junio

La institución mantiene una cartera cercana a los $10.000 millones, cifra que afirma debía haberse reducido para el mes de diciembre. Conozca aquí el comunicado.

    La clínica advirtió que el incumplimiento reiterado afecta de manera directa su estabilidad financiera. FOTO: Cortesía Clínica San Juan de Dios
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

02 de diciembre de 2025
La Clínica San Juan de Dios de La Ceja anunció la suspensión temporal de la prestación de servicios a los usuarios de Savia Salud EPS, tras evidenciar incumplimientos financieros que, según la institución, hacen insostenible la operación bajo las condiciones actuales. La decisión se tomó luego de una evaluación técnica y financiera interna, en la que se concluyó que la EPS no ha cumplido los acuerdos de pago pactados en junio de este año.

De acuerdo con el director general de la clínica, Andrés Peña Vanegas, la institución mantiene una cartera cercana a los $10.000 millones, cifra que afirma debía haberse reducido a menos de $5.000 millones para diciembre, según los compromisos establecidos con Savia Salud.

Le puede interesar: Así fue el cambio de agentes en EPS intervenidas: algunas completan hasta 4 relevos

Esto no ha sido posible. Hoy, seguimos prácticamente en los mismos niveles de cartera que teníamos en junio. Ha sido una decisión difícil, pero nuestra responsabilidad está con nuestros proveedores, empleados y con la comunidad en general”, señaló Peña.

La clínica advirtió que el incumplimiento reiterado afecta de manera directa su estabilidad financiera, compromete la capacidad operativa y pone en riesgo la continuidad de los servicios que presta bajo estándares de calidad, humanización y hospitalidad. Por ello, insistió en que la medida se adopta para proteger la sostenibilidad del resto de la atención médica ofrecida por la institución.

Entérese: Desacatos de Savia Salud crecieron 640% en dos años

Pese a la suspensión, el centro asistencial informó que continuará atendiendo urgencias vitales, como lo establece la normatividad vigente. Las demás atenciones serán orientadas o trasladadas a otras instituciones que cuenten con la capacidad necesaria para garantizar un manejo adecuado a los usuarios afectados.

Finalmente, la Clínica San Juan de Dios reiteró su disposición a restablecer los servicios a Savia Salud una vez la EPS cumpla con las condiciones financieras requeridas para operar con estabilidad y garantizar la continuidad del servicio.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Qué servicios médicos seguirá prestando la Clínica San Juan de Dios?
La clínica, por ley, solo continuará atendiendo las urgencias vitales de los usuarios de Savia Salud EPS, es decir, aquellas condiciones que pongan en riesgo inminente la vida del paciente. Las demás atenciones programadas quedan suspendidas.
¿A cuánto asciende la deuda de Savia Salud con la clínica de La Ceja?
El director general de la institución confirmó que la deuda (cartera) de Savia Salud está cerca de los $10.000 millones. Este monto, que debía reducirse significativamente en diciembre, ha permanecido casi intacto desde junio.
Si soy usuario de Savia Salud, ¿a dónde debo acudir para otras atenciones?
Los usuarios de Savia Salud deberán ser orientados y trasladados por la EPS a otras Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) que tengan convenios vigentes en el Oriente antioqueño. Se recomienda contactar a Savia Salud para la reasignación de citas.

