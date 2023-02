Tras una semana del polémico cierre de la Plaza Botero, la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana reportaron que se redujeron a cero los delitos de alto impacto en esa zona de la ciudad. Esto, resaltaron, debido a que se implementaron controles y filtros para permitir el ingreso al lugar, lo que muchos han criticado, pues consideran que esto le resta apropiación ciudadana del espacio público.

En todo caso, según el balance de las autoridades, dicho filtro está a cargo de 32 policías, quienes han capturado a tres personas desde que comenzó la intervención en la zona, y han decomisado “numerosas dosis de drogas ilegales, más de 20 armas blancas y hasta un arma traumática”, labor que realizan con ayuda de detectores de metales y armas.

Alrededor de las esculturas icónicas del maestro Fernando Botero y los espacios verdes que han sido intervenidos con acciones de lavado y recuperación, también lucen las vallas que impiden el ingreso libre a la plaza. Así han logrado, de acuerdo con el balance, reactivar 15 rutas de turismo que incluyen esta zona en sus recorridos.

“Desde que la Administración Distrital empezó la intervención en Plaza Botero, hemos tenido muchas actividades para que los ciudadanos vengan y se sientan seguros y puedan sacar su celular tranquilos. Emvarias ha realizado todos los días jornadas de limpieza para tener este lugar muy bonito, como lo encontramos hoy. La Policía, todo el tiempo, nos está acompañando. La Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos sensibiliza a los habitantes de calle, trabajadoras sexuales y cualquier persona que requiera los servicios de nuestra administración”, dijo el gerente del Centro, Edimer Felipe Graciano.

No obstante, algunos comerciantes y ciudadanos de los alrededores indicaron que no es suficiente con que se haga un cierre y se preguntan qué pasará si se vuelve a abrir la plaza. Es más, muchos esperan que así sea y que se acompañe de acciones de fondo, no solo reactivas, para mantener este espacio apto para locales y turistas.

“Por fuera de las vallas se siguen viendo los robos y otros hechos de inseguridad, no se trata solo de cerrar y ya”, expresó el dueño de un negocio aledaño a la plaza.

Ante esta situación, desde la Alcaldía también informaron que en la semana de cierre se ha hecho patrullaje de uniformados en bicicleta y acompañamiento a los turistas con policías especializados. Se estima que han llegado entre 3.000 y 5.000 visitantes a esta plaza en la última semana, aparte de los transeúntes habituales.