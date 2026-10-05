Cayó alias Lobo, señalado cabecilla de las disidencias de ‘Calarcá’ en Antioquia

Hasta la vereda La Paulina, en zona rural de Valdivia, norte de Antioquia, llegaron tropas del Ejército, con apoyo aéreo de la Fuerza Aeroespacial, para ejecutar un operativo que terminó con la captura de dos integrantes de la estructura 36 de las disidencias de ‘Calarcá’.
Entre los detenidos está Wilmar Elías Zuleta Pulgarín, alias Lobo o “Emanuel”, señalado por las autoridades como uno de los cabecillas de esa organización, y Alexandra García Legarda, alias Zamanta, quien sería su compañera sentimental y llevaría cerca de dos años dentro de la estructura criminal.
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