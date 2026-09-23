Carro en el que secuestraron al ingeniero Andrés Camilo fue hallado en lote invadido del Hospital Mental de Antioquia

Una camioneta de estacas, que fue referenciada como la utilizada para transportar al ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes tras su secuestro, fue incautada este martes en un parqueadero de Bello, norte del Valle de Aburrá. El predio donde estaba pertenece al Hospital Mental de Antioquia y habría sido invadido por la banda El Mesa en 2021 para construcciones irregulares.
El hallazgo del automotor se hizo en el espacio ubicado en la calle 37 con la carrera 58B, en el barrio Santa Ana, de este municipio del norte del Valle de Aburrá.
Así lo confirmó el abogado Miguel Ángel del Río Malo, quien cuestionó: “Por qué razón el vehículo donde secuestraron y luego asesinaron al ingeniero Andrés Camilo Peláez apareció escondido en un lote que pertenece al Hospital Mental de Antioquia (Homo), adscrito a dicha Gobernación”.