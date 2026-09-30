Capturan en El Oriente antioqueño a mujer buscada por corte de Florida: ¿por qué la requieren?

La detenida es requerida por una corte del Distrito Medio de Florida dentro de un proceso por el presunto delito de concierto para cometer fraude electrónico. En Colombia también es investigada por su posible participación en delitos como concierto para delinquir, fraude, lavado de activos y delitos tributarios.

Según trascendió, la mujer fue detenida al interior de una parcelación –al parecer en el municipio de El Retiro– durante un operativo realizado por miembros del Gaula Militar de la 4° Brigada, del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 7 y agentes del CTI de la Fiscalía.

La Séptima División del Ejército dio detalles de la captura en una mansión del Oriente antioqueño de una mujer requerida por las autoridades de Estados Unidos.

Además, la mujer estaría relacionada con una estructura que presuntamente habría utilizado recursos de origen ilícito y realizado operaciones para incorporarlos a actividades legales. Las autoridades también buscan reseñar una posible relación entre esos recursos y economías criminales asociadas al Clan del Golfo.

Según se le comentó a EL COLOMBIANO, la captura de la mujer tiene como antecedente una investigación de un año que también involucra a un presunto empresario gastronómico, quien sería su esposo y quien fue detenido en noviembre de 2025 en Colombia.

El hombre sería Orlando Miserandino Ortiz, un boliviano-estadounidense que habría posado de empresario en Medellín, pero a su vez era buscado por las autoridades gringas por conspiración, fraude electrónico, lavado de activos y fraude fiscal, según reportaron medios de Estados Unidos.

Al parecer, Miserandino habría desviado cerca de $70 millones de dólares pertenecientes a fondos de asociaciones de condominios administrados por su firma American Property Management Services LLC, desfalcando presuntamente a inversores de los condados de Naples y Fort Myers en Florida.

Por ello, un gran jurado federal en Fort Myers emitió una acusación formal de 17 cargos en su contra, reseñaron los medios gringos.

Mientras era buscado por las autoridades en Estados Unidos, se reseñó que Miserandino vivía rodeado de lujos y excentricidades en Medellín, donde tendría una fachada de exitoso empresario del sector gastronómico.

Volviendo a la detención de su presunta esposa, tras su captura en El Retiro, la mujer quedó a disposición de las autoridades judiciales colombianas, las cuales le ponen la lupa por las investigaciones que existen en su contra en Colombia y las que definirán el requerimiento de extradición de las autoridades estadounidenses.

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