Cayó alias ‘El Flaco’ en Medellín: ofrecían $200 millones por este cabecilla de ‘La Miel’

La Policía Metropolitana capturó en Medellín a Andrés Felipe Velásquez, alias ‘El Flaco’, señalado por las autoridades como el principal cabecilla del Grupo de Delincuencia Común Organizado La Miel, una estructura con presencia en el sur del Valle de Aburrá y el Suroeste antioqueño. Lea más: 17 extranjeros con Circular Azul de Interpol y antecedentes penales fueron expulsados de Medellín Por información que permitiera la ubicación de este sujeto, la Gobernación de Antioquia, en su momento, había ofrecido una recompensa de hasta $200 millones. “Antioqueños: cayó alias El Flaco, principal cabecilla del Grupo de Delincuencia Común Organizado La Miel. La Policía lo capturó en Medellín”, informó Rendón en su cuenta de X.

¿Quién es alias ‘El Flaco’?

Andrés Felipe Velásquez era uno de los objetivos priorizados por las autoridades en Antioquia. Entre los delitos que las autoridades le atribuyen aparecen homicidios, extorsiones, desplazamientos forzados y tráfico de estupefacientes. También se investiga una presunta alianza de la estructura con el Clan del Golfo, con la que, según las autoridades, habría buscado ampliar su presencia hacia municipios del Suroeste.

Uno de los datos que más llamó la atención después de conocerse la captura fue la dimensión económica que las autoridades atribuyen a La Miel. El gobernador Rendón aseguró que las rentas ilegales bajo control de esta estructura alcanzarían los $4.000 millones mensuales. El presidente Abelardo de la Espriella también entregó una cifra similar al referirse al alcance financiero de la organización. Según el mandatario departamental, ese músculo económico estaría relacionado con actividades como el microtráfico, el narcotráfico, las extorsiones y otros negocios ilícitos. Entérese: $897 millones en calzado incautados: así fue el golpe al contrabando en La Minorista de Medellín La noticia tomó una dimensión nacional después de que el presidente Abelardo de la Espriella confirmara la detención a través de sus redes sociales. El mandatario identificó a Velásquez como el principal cabecilla de La Miel y uno de los hombres más buscados de Antioquia. Además, aseguró que llevaría más de 25 años vinculado a actividades delictivas y que la organización tendría una alianza con el Clan del Golfo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: