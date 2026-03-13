Influencer de la Cybertruck capturado en Urabá: estas son las rifas que hacía y su última publicación en redes

Los comentarios en redes sociales cada vez son más por la reciente captura de Javier Arias Stunt, un reconocido influencer que se ha caracterizado por hacer cuantiosas rifas que incluyen desde dinero hasta apartamentos y lujosos vehículos, lo que precisamente ha generado que su actividad sea vista con lupa por parte de las autoridades.
En contexto: El famoso influencer de la Cybertruck en Necoclí fue capturado con poderoso arsenal y millonaria suma en efectivo
Este sujeto fue detenido el pasado jueves 12 de marzo en el corregimiento El Totumo en zona rural del municipio de Necoclí, Urabá antioqueño, esto tras un operativo conjunto de la Policía, el Ejército y la Fiscalía en el que le fueron incautadas en su inmueble dos pistolas de diferente calibre, 2 escopetas calibre 12, 1 carabina de precisión calibre 22, 1.926 cartuchos y $208 millones en efectivo en billetes de alta denominación.
Si bien preliminarmente se le acusa por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, su trabajo pasa más por el tema de las rifas, que viene haciendo ya hace un par de años y en las que miles de personas participan a través de diferentes métodos.